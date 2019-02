Éric Vuillard: "El pueblo hoy intenta construir un nuevo sujeto político"

El escritor Éric Vuillard, premio Goncourt en 2017 por "El orden del día", ha presentado este martes la novela "14 de julio", en la que relata la toma de la Bastilla desde el punto de vista de personajes anónimos, un hecho que puede tener ciertos paralelismos con movimientos populares actuales.

A su juicio, lo que muestra el presente, después de la crisis económica iniciada en el año 2008 en las sociedades occidentales y, especialmente, en varios países de Europa, es que "el pueblo se está buscando, es decir, intenta construir un nuevo sujeto político".

"Lo que vemos en todos estos movimientos de los últimos años, con ocupaciones de plazas o manifestaciones en las calles, es que no hay instigadores, ni líderes. Es gente que dice: no queremos representantes, no queremos que nadie nos represente", ha destacado.

A preguntas de los periodistas, Vuillard, también cineasta y que escribió "14 de julio" antes de la novela que le ha hecho mundialmente famoso, ha comentado que empezó a darle forma a este relato tras pensar que mucho de lo que se conoce de la toma de la Bastilla en julio de 1789 es por lo escrito por el canónico historiador Jules Bachelet, donde los máximos protagonistas son grandes personajes de la política.

Ha puesto, como ejemplo, que en la veintena de páginas de uno de sus volúmenes sobre la historia de Francia centrados en el inicio de la revuelta dedica la mitad del texto a hablar del político Thuriot de la Rogière, al que "convierte en una suerte de héroe", después de encabezar una misión para hablar con el gobernador sobre la protesta e intentar que no se disparara sobre la masa.

Mirando más de cerca el texto de este historiador, al que, sin embargo, admira, Vuillard llegó a la conclusión de que Thuriot "tuvo ese día un papel insignificante, sin ninguna importancia" e incluso después de esa misión, que fue por la mañana, mientras que la toma de la Bastilla fue a las cinco de la tarde, este hombre "fue a su casa a hacer la siesta, y lo digo en serio, y ya no volvió a aparecer más ese día".

Ante ello, Vuillard apuesta en este libro, publicado por Tusquets y Edicions 62, por "dar al pueblo su papel de victoria y rendirle un tributo".

A partir de documentación que se guarda de ese día, tanto de las personas que participaron en la revuelta, como de otras que acabaron muertas en las catacumbas de París, o de diarios escritos por supervivientes, el novelista narra la peripecia de personajes reales que pueden ir desde el orfebre Jean Rossignol al conserje Legrand, el deshollinador Louis Petitngnant o el de algunas de las mujeres de todos estos hombres de clases populares.

Gracias a todo lo que hoy se encuentra en los archivos, "tenemos unos mil nombres de personas que participaron en este hecho histórico, gente que participó en un día que cambió la Historia".

En el libro, además, muestra cómo las revueltas "son reprimidas en general por el Estado, pero cuando son victoriosas y tienen éxito también se ve cómo hay cambios de bando, y en este caso cómo los responsables del Ayuntamiento de París felicitan a los sublevados".

Respecto a más paralelismos con la actualidad, Vuillard argumenta que las protestas del siglo XXI en diferentes países "arrancan en el año 2008 por una cuestión económica muy vinculada con la desigualdad y que se ha ido radicalizando".

"Lo que sorprende con respecto a 1789 es que los problemas de ahora vienen de la deuda y entonces los dos grandes problemas que había eran el paro y la deuda, la injusticia social, que hoy también se hace patente", ha apuntado.

Sostiene, asimismo, que en Francia "este relato no se ha terminado" y ha puesto como ejemplo lo que ocurre con los denominados "chalecos amarillos", un movimiento amplio, que "quizá por primera vez en tiempo ha sacudido al poder".

Por otra parte, ha sentenciado que aprende más y prefiere "la verdad sobre el pasado que la ficción sobre el presente".