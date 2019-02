Escuela de samba innova al levantar sigilo de su desfile en Carnaval de Río

Unidos da Tijuca, una de las aspirantes al título de mejor escuela de samba del Carnaval que comienza el viernes en Río de Janeiro, decidió acabar con el sigilo que tradicionalmente rodea las presentaciones de estos gremios y presentó este miércoles todos los detalles de su desfile.

En un hecho insólito para el Carnaval carioca, la dirección de Unidos da Tijuca abrió las puertas de su sede en la Ciudad del Samba para presentar a la prensa, cuatro días antes del comienzo de los desfiles, tanto el tema que desarrollará en el sambódromo como los detalles de sus disfraces y de sus carrozas alegóricas.

La apertura contrasta con el hermetismo con el que las demás escuelas de samba intentan ocultar las presentaciones que vienen preparando para el Carnaval de este año, supuestamente para no ser copiadas o para intentar sorprender al máximo a las 72.500 personas que acudirán al sambódromo cada una de las noches de desfiles.

"Incluso contando todo y mostrando todo, habrá sorpresas", afirmó Fran Sergio, uno de los carnavalescos con mayor títulos del Carnaval carioca, con ocho campeonatos, al rechazar que la transparencia pueda comprometer el espectáculo.

La divulgación de todas las informaciones anticipadamente fue una idea del presidente de la escuela, Fernando Horta, que quiso innovar y acabar con la tradición de mantener todo en secreto, explicó a Efe la escenógrafa y diseñadora Annik Salmon, una de las cuatro integrantes de la Comisión de Carnaval de Unidos da Tijuca.

"Al contrario de las otras escuelas, pensamos que si el público tiene acceso anticipado a toda la información sobre el desfile, es posible que lo entienda mejor y se divierta más", agregó la pupila y sucesora en Unidos da Tijuca del premiado carnavalesco Paulo Barros.

El desfile de las 14 escuelas de samba que componen el llamado Grupo Especial, una especie de primera división entre estos gremios, es la principal atracción del carnaval de Río y el considerado mayor espectáculo del mundo al aire libre.

Cada una de estas escuelas tienen un plazo máximo de 80 minutos para presentar su desfile en los 550 metros de la pista del sambódromo, en el que tienen que escenificar, como si fuera una ópera, el tema de la samba compuesto especialmente para la ocasión.

El desfile de Unidos da Tijuca contará con 4.000 personas, entre músicos, bailarines y personajes destacados en las carrozas alegóricas, y este año tratará sobre las relaciones del pan con la religiosidad, las revoluciones y la justicia social.

El desfile titulado "Cada macaco no seu galho: ¡Ó, meu pai, me de o pao que eu nao morro de fome!" (Cada mono en su rama: ¡Padre mío dame el pan para no morir de hambre!) trata sobre el pan, su historia y su relación con las diferentes civilizaciones, pero con un abordaje religioso y social que lo convierte en una clara protesta contra el hambre y las injusticias.

Varias de las carrozas y de los disfraces harán referencia al papel que tuvo el pan como estopín de la Revolución Francesa, de la Revuelta de la Harina en la Isla de Madera o de una rebelión de trabajadoras rusas, explicó el diseñador gráfico Marcus Paulo, otro de los miembros de la comisión de carnaval.

La carroza más emblemática, bautizada como "Comiendo el pan que el diablo amasó", representará uno de los "navíos negreros" que transportaron millones de esclavos entre África y Brasil y la importancia que el alimento tuvo en su proceso de liberación.

La última parte del desfile, en una clara crítica social en uno de los países más desiguales del mundo, presentará la falta de pan, el hambre y la miseria como resultado de la acción de los "poderosos que se visten como ángeles pero actúan como demonios".

"En esta última carroza también estarán los que donan el pan y ayudan a los demás a vivir sin hambre, con lo que Unidos da Tijuca dejará un mensaje de solidaridad y esperanza", afirmó Marcus Paulo.

Este mensaje, que según los carnavalesco rodea todo el desfile, fue el que permitió que la presentación también rompiera otra tradición en el Carnaval carioca, la de contar con la aprobación previa de la Iglesia pese a usar símbolos religiosos.

"Los representantes de la Archidiócesis y de otras religiones a las que les presentamos el desfile vieron que todo era tratado con respecto y que había un mensaje de caridad y de solidaridad en toda la presentación", explicó Salmon, quien recordó que tradicionalmente la Iglesia veta los desfiles o protagoniza intensas polémicas con las escuelas.