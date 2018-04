España y Chile brindan por la moda en la antesala de la Santiago Fashion Week

La moda española lucirá en Chile de la mano del diseñador Custo Barcelona, estrella de la pasarela Santiago Fashion Week, que comienza este viernes y que hoy fue presentada en sociedad durante un acto en la embajada de España en la capital del país austral.

"Estamos aquí en la Santiago Fashion Week para presentar la colección otoño-invierno, que se presentó en Nueva York el pasado mes de febrero", dijo Custo a Efe durante el cóctel que ofreció el embajador de España en Chile, Carlos Robles Fraga.

"Son 65 propuesta para mujer y Chile es el único país que nos faltaba para presentar nuestras colecciones en nuestro plan de expansión a América Latina", agregó Custo, que el sábado cerrará las jornadas de desfiles de la Santiago Fashion Week, la pasarela de moda más importante del país.

La Santiago Fashion Week SFW 2018 tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de abril en el Centro de Convenciones Parque Titanium de la capital del país austral.

Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a los desfiles mientras que el domingo 15 se desarrollará la Expo Santiago Fashion Week, una feria en la que los visitantes podrán adquirir más de 10.000 artículos exclusivos de diseño y prendas de alta costura de medio centenar de firmas, con el propósito de acercar este sector a las personas.

El embajador Robles comentó a Efe que para él como representante del Gobierno español "es un placer muy grande" poder acoger recibir a Custo en la embajada.

"La de Custo es una moda que ha tenido mucho éxito y está queriendo crecer por el continente latinoamericano", expresó el embajador.

El evento de esta noche contó con la presencia de un nutrido grupo de invitados, entre representantes de la industria de la moda chilena y personas de la sociedad del país.

El argentino Nicanor Bravo inaugurará la pasarela este viernes, jornada en la que también desfilarán también Saint Jesús (María José Ponce, Chile), Danny Tejada (Chile), Pamela Segura (Chile), Carmen Steffens (Brasil), Pampa Corral (Argentina), Daniel Bagnara (Chile) y Cavalera (Brasil).

La segunda jornada correrá a cargo de Camila Pontikas (Chile), las colecciones de To Go By Letty, Paula Errázuriz (Chile), Youth Revolt (Chile), Paulina Pérez (Chile), Daniela Botto (Chile), Espinola Company (Chile) y Custo Barcelona (España), que cerrará el encuentro.

Al término del desfile de Custo, se entregará una beca de estudios de tres semanas al ganador del concurso de nuevos talentos en el Istituto Marangoni de moda, arte y diseño en una de sus sedes europeas (París, Londres, Milán o Florencia).