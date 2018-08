España condecora al músico irlandés Paddy Moloney, líder de The Chieftains

El embajador de España en Irlanda, José María Rodríguez Coso, otorgó hoy la Encomienda de la Orden del Mérito Civil al músico dublinés Paddy Moloney, líder y fundador del grupo de folk The Chieftains.

Con este galardón, concedido por el rey Felipe VI a petición del Gobierno español, se reconoce la "labor inestimable" desarrollada por Moloney "por todo el mundo" para promocionar "la música celta y tradicional", destacó la embajada en un comunicado.

El artista irlandés, de 80 años, recibió la encomienda durante un acto celebrado en la misión diplomática en la capital irlandesa, lugar de nacimiento de uno de los músicos más internacionales de este país gracias a The Chieftains.

Todo comenzó en noviembre de 1962 en la casa del propio Moloney (flauta y gaita irlandesas), quien durante años había buscado, con varios duetos y tríos de músicos, una evolución del tradicional folk irlandés.

Lo logró al final con Seán Potts (flauta irlandesa), Michael Tubridy (flauta irlandesa) y Seán Keane (violín), la formación original del grupo, que después de varios cambios se consolidó en 1979 con Keane, Kevin Conneff (Bodhrán -tambor irlandés- y voz) y Matt Molloy (flautas).

Junto con The Dubliners y The Pogues, The Chieftains son la banda de folk irlandés más conocida en el mundo, después de haber colaborado en decenas de discos con artistas como los españoles Kepa Junquera y Carlos Núñez o con otros tan variopintos como Mark Knopfler, Elvis Costello, Sting, Willie Nelson o Madonna.

Hasta los británicos The Rolling Stones se animaron a tocar un par de temas, "The Rocky Road to Dublin" y "Jumpin' Jack Flash", en el álbum de The Chieftains "Long Black Veil" (1995).