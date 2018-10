Española Clara Usón gana Premio Sor Juana Inés de la Cruz de la FIL mexicana

La escritora española Clara Usón obtuvo el Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2018 que concede la mexicana Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) por "El asesino tímido", informó hoy la feria en un comunicado.

El libro, precisó, posee una "narrativa excepcional" que "bosqueja en clave de primera persona las placas de una fractura nacional sin enmiendas".

El jurado destacó que su trabajo "demuestra que la novela es el verdadero campo de la libertad en donde la naturaleza filosófica del suicidio, el juicio de la monarquía y los derroteros del cine del destape de un país alucinado marcan la pauta de la herencia histórica aún latente".

Usón (Barcelona, 1961) "registra parte de la transición española en su propuesta, entre la erudición y la accesibilidad" y "fuerza los límites de la novela convencional atreviéndose a ir más allá", puntualizó el jurado en el acta resolutiva al elegir por unanimidad a la autora.

La escritora describe su obra como "un híbrido en el que se mezclan personajes de la realidad con ficción", además de mostrar matices personales, donde se tratan temas como el suicidio, la monarquía y el cine de destape.

"No esperaba el premio y siento absoluta felicidad", dijo Usón en entrevista desde España luego de conocer el fallo del jurado, integrado por los escritores Ana García Bergua, de México; Claudia Piñeiro, de Argentina, y Daniel Centeno, de Venezuela.

"No era consciente de que el premio se estaba deliberando estos días y cuando me llamaron de Guadalajara (oeste de México) pensé que era para invitarme a la feria, lo cual me hacía mucha ilusión", dijo la autora.

Añadió estar "muy agradecida porque es un premio muy importante, muy especial. Nunca pensé que yo podría ganarlo porque hay tantísimas escritoras en español que nunca pensé que yo podría tener la suerte".

La obra literaria de Usón comenzó con "Las noches de San Juan", novela que obtuvo el Premio Femenino Lumen en 1998, y siguió con varios libros entre los que destacan "Corazón de napalm", que obtuvo en 2009 el Premio Biblioteca Breve, y "La hija del Este", reconocida con el Premio de la Crítica, el Premio Ciutat de Barcelona y el Premio de la Cultura Mediterránea.

Para la autora recibir el Premio Sor Juana durante la edición 32 de la FIL es especial pues la escritora novohispana era una de sus "heroínas".

"Ojalá llegue un día que no haga falta un premio de literatura femenina, porque las mujeres hayamos alcanzado la absoluta igualdad en todos los sentidos. A medida que me hago más mayor me vuelvo más feminista", señaló Usón.

El Premio de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz fue concebido y bautizado por la escritora nicaragüense Milagros Palma e instituido en 1993 para premiar a la autora de una novela publicada originalmente en español y está dotado con 10.000 dólares en efectivo.

La edición 26 del premio será entregada el 28 de noviembre en el auditorio Juan Rulfo como parte de las actividades principales de la FIL, que se llevará a cabo del 24 de noviembre al 2 de diciembre con Portugal como país invitado de honor.