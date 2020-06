Estrenos online y menos tiempo para agradecer los premios en las Bases de los Goyas

La Academia de Cine acaba de hacer públicas las Bases de los 35 Premios Goya, que confirman que este año, por primera vez y de forma excepcional, se aceptan películas estrenadas on line entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, con estreno previsto en salas, pero que no pudo ser por la COVID-19.

Como novedad, las bases incluyen la regulación del tiempo de los agradecimientos en la ceremonia de ocho categorías, en las que no podrá subir más de una persona al escenario; además, también por primera vez, se limita el envío de materiales promocionales para favorecer ediciones más sostenibles.

Asimismo, se contempla una situación hasta ahora no regulada en la categoría de Mejor Dirección Novel, y que supone que podrán optar este galardón no sólo las óperas primas de los directores o directoras, sino que podrá aceptarse un segundo largometraje si el primero fue codirigido con uno o más directores, a excepción de que ya haya sido candidato a Dirección Novel por la película codirigida.

En cuanto a los documentales y cortometrajes, se establece que en la primera ronda de votaciones se incluya a los académicos de la Especialidad de Documental en el sistema mixto de votación para las Películas Documentales y los Cortometrajes Documentales.

También se incluyen los académicos en las Especialidades de Productores/Directores en el sistema mixto de votación para la elección de Cortometrajes de Ficción.

Esto implica que los académicos de dichas especialidades eligen a la mitad de los nominados en dichas categorías, mientras que los otros nominados son escogidos por el total de las especialidades.

Las Bases de la 35 edición también tienen en cuenta las consecuencias de la alerta sanitaria en el supuesto de los cortometrajes, a los que reduce los requisitos necesarios para participar.

Su puerta de entrada a los premios son los festivales, pero dado que muchos se han cancelado o aplazado por la COVID-19, los cortos calificados entre el 1 de diciembre de 2019 y el 30 de septiembre de 2020 podrán inscribirse avalando con el certificado de selección haber estado inscritos en la Sección Oficial de tres festivales, en el caso de los cortos de ficción, y de uno solo para documentales.

Estos detalles fueron aprobados el pasado 27 de mayo por la Junta Directiva de la Academia, donde se acordó flexibilizar temporalmente los criterios para concurrir a los galardones por la situación de crisis sanitaria y atendiendo al cierre obligado de las salas y el consiguiente aplazamiento y cancelación de numerosos estrenos.

Como ya se anunció, estas Bases para los Goya de 2021 aceptarán excepcionalmente estos filmes siempre que mantengan su condición de película cinematográfica de acuerdo con el Artículo 10 del Real Decreto- Ley 17/2020 del 5 de mayo de 2020, una Disposición Transitoria que afectará tanto a las películas españolas, como a las que opten al Goya a la Mejor Película Europea.

La Academia, en un comunicado hecho público hoy, señala asimismo que "en el momento en el que las salas de cine puedan reabrir en condiciones de seguridad y se restablezca la exhibición, la Academia revisará la medida y podrá finalizarla, manteniendo la norma del estreno en salas comerciales y con taquilla abierta al público para concurrir a los premios".

Y por el compromiso con el Medioambiente, volcado en su estrategia de 'Academia Verde', la Academia limita los envíos a académicos a cartas con información sobre las películas (candidaturas, premios, festivales, etc.) y ningún otro más, de modo que no podrá enviarse ningún otro tipo de material de promoción.

Concretamente, el cambio en las bases se refiere a los ganadores en las categorías de Mejor Película, Mejor Película de Animación, Mejor Película Documental, Mejor Película Iberoamericana, Mejor Película Europea, Mejor Cortometraje de Ficción, Mejor Cortometraje de Animación y Mejor Cortometraje Documental, que deberán designar a una sola persona para que, en nombre de la obra premiada, se encargue de los agradecimientos