Eugenia Martínez de Irujo prepara una exposición benéfica con sus cuadros

Eugenia Martínez de Irujo ha heredado de su madre, la duquesa de Alba, su pasión por el arte y la pintura. Los pinceles han pasado a ser, durante el confinamiento, más que una afición para llenar un momento de ocio, un momento en el que ha dado rienda suelta a su vena artística, de la que dará cuenta el próximo mes de septiembre en una exposición benéfica.

La muestra la hará con una selección de los cuadros pintados durante en esta etapa de pandemia, "una exposición benéfica por la COVID-19", según ha anunciado a través de las redes sociales.

Tal y como ella misma relata, su afición por la pintura comenzó hace años utilizando temperas, después se pasaría a la acuarela y el acrílico, siendo en todos ellos el color el protagonista de cada lienzo.

Cuadros que en los que mezcla la estética naif con el realismo, llenos de color, con un mensaje intencionado: "intento poner color en este oscuro momento", en los que representa una colección de animales, flores, naturaleza muerta y una colección oriental.

Aunque reconoce que la pintura es una afición que tenía, pero que había abandonado, "con el confinamiento la he retomado con más ganas que nunca", asegura en su Instagram, donde enseña sus cuadros, aunque aún no ha decidido cuáles serán los que formen parte de la colección que expondrá con fines benéficos para la COVID-19.

Cada vez que muestra una de sus pinturas los comentarios de halago no se hacen esperar por parte de amigos y seguidores valorando, su estilo, muy personal. "Nunca he tomado clases, hago lo que me sale", desvela.

Lienzos en los que también rinde un homenaje a su madre, Cayetana de Alba, copiando uno de los cuadros al óleo que realizó la duquesa, el de un arlequín azul.

Aún no sabe dónde llevará a cabo la exposición ni el precio de los cuadros, pero lo que es una realidad, según se aprecia en los comentarios, es que muchos de ellos ya tienen un comprador claro, pues muchos de sus seguidores se adjudican ya alguno de los lienzos.

Eugenia Martínez de Irujo colabora, desde hace años, con la firma de joyas "Tous", donde comenzó siendo imagen de campaña a diseñar colecciones cápsula cada temporada. Sus dos últimas colecciones "Mi Talismán" (2018), cuyo protagonista fue la figura de un elefante que representaba la unión familiar y "Tanuca", inspirada en una de las joyas más queridas por su madre, la XVIII duquesa de Alba.