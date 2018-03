Eurovisión 2018 completa la lista de sus 43 participantes y canciones

Eurovisión ya conoce oficialmente los 43 artistas y canciones que interpretarán cada uno en la edición de 2018, que se celebrará del 8 al 12 de mayo en el Altice Arena de Lisboa.

El último misterio que quedaba por despejar era la candidatura de Georgia, que hoy ha anunciado su candidatura, compuesta por el grupo Iriao y el tema "Sheni Gulistvis".

Este fin de semana se celebraron las tres últimas finales nacionales, en las que fueron escogidos Benjamin Ingrosso como representante de Suecia; Ieva Zasimauskaite por Lituania, y Alexander Rybak, ganador en 2009 y que repetirá por Noruega con "That's How You Write a song".

Sin pasar por ningún concurso, Bulgaria seleccionó al grupo Equinox, creado específicamente para Eurovisión, que interpretará el tema "Bones".

Aunque era un secreto a voces desde hacía meses, hasta ayer no se confirmó que Yulia Samoylova cantará "I Won't Break" por Rusia, que regresa al concurso después de su frustrada participación en la anterior edición.

Samoylova tenía que actuar en la edición de 2017 en Kiev, pero fue vetada por Ucrania por haber actuado en Crimea, lo que hizo que Rusia vetara la competición.

Otros países ya habían anunciado sus representantes hace semanas, pero no las canciones, como es el caso de Israel, que llevará a Netta y su "Toy"; o Australia, que participará por cuarta vez en su historia con Jessica Mauboy y "We Got Love".

Irlanda, que ostenta el récord de victorias en el certamen con siete, pero no lo gana desde 1996, desveló recientemente cómo suena "Together", la historia de amor gay relatada por Ryan O'Shaughnessy.

Por otra parte, Portugal, que accede directamente a la final junto al "Big Five" (Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido) por su condición de anfitriona, es el primer país en conocer su orden de actuación, ya que la organización del concurso determinó por sorteo que será la octava de los 26 finalistas.

Los lusos buscarán repetir el éxito que Salvador Sobral cosechó con "Amar pelos dois" el año pasado con la dulce voz de Cláudia Pascoal y la melancólica balada "O jardim".

Los participantes y canciones de la 63 edición de Eurovisión son:

País Canción (Artistas)

Albania "Mall" (Eugent Bushpepa)

Alemania "You Let Me Walk Alone" (Michael Schulte)

Armenia "Qami" (Sevak Khanagyan)

Australia "We Got Love" (Jessica Mauboy)

Austria "Nobody but You" (Cesár Sampson)

Azerbaiyán "X my Heart" (Aisel Mammadova)

Bélgica "A Matter of Time" (Sennek)

Bielorrusia "Forever" (Alekseev)

Bulgaria "Bones" (Equinox)

Chipre "Fuego" (Eleni Foureira)

Croacia "Crazy" (Franka Batelic)

Dinamarca "Higher Ground" (Rasmussen)

Eslovenia "Hvala, ne" (Lea Sirk)

España "Tu canción" (Amaia Romero y Alfred García)

Estonia "La forza" (Elina Nechayeva)

Finlandia "Monsters (Saara Aalto)

Francia "Mercy" (Madame Monsieur)

Georgia "Sheni Gulistvis" (Iriao)

Grecia "Oneiro Mou" (Gianna Terzi)

Hungría "Viszlát Nyár" (AWS)

Irlanda "Together" (Ryan O'Shaughnessy)

Islandia "Our Choice" (Ari Ólafsson)

Israel "Toy" (Netta)

Italia "Non mi avete fatto niente" (Erma Meta y Fabrizio Moro)

Letonia "Funny Girl" (Laura Rizzotto)

Lituania "When We're Old" (Ieva Zasimauskaite)

Macedonia "Lost and Found" (Eye Cue)

Malta "Taboo" (Christabelle)

Moldavia "My Lucky Day" (DoReDoS)

Montenegro "Inje" (Vanja Radovanovic)

Noruega "That's How You Write a Song" (Alexander Rybak)

Polonia "Light Me Up" (Gromee y Lukas Meijer)

Portugal "O jardim" (Cláudia Pascoal)

Países Bajos "Outlaw in 'em" (Waylon)

Rumanía "Goodbye" (The Humans)

Rusia "I won't break" (Yulia Samoylova)

San Marino "Who we are" (Jessika y Jenifer Brening)

Serbia "Nova Deca" (Sanja Ilic y Balkanika)

Suecia "Dance You Off" (Benjamin Ingrosso)

Suiza "Stones" (Zibbz)

Reino Unido "Storm" (SuRie)

República Checa "Lie to Me" (Mikolas Josef)

Ucrania "Under the Ladder" (MELOVIN)

