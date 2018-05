Eva Yerbabuena se despoja de los clichés del flamenco en "Apariencias"

Sin mostrar su larga melena negra, así aparecerá en el escenario del Teatro Español la bailaora Eva Yerbabuena para subir a escena "Apariencias", un espectáculo en el que se despoja de todo para "quitar todo lo que tiene de apariencia el flamenco".

Así lo ha explicado la bailaora nacida en Alemania pero criada en Granada durante la presentación de este espectáculo que se podrá ver en el Teatro Español del 30 de mayo al 3 de junio en cinco únicas funciones.

"'Apariencias' es una amalgama de voces y movimientos muy poética. Yo la definiría así: saltar hacia las nubes no es volar y unirse a la raíz no es enterrarse. Es una búsqueda de qué pasa cuando tu no tienes todo aquello que te hace sentir, y va de los menos flamenco a lo más flamenco", ha expresado.

Dirigida y creada por ella, la obra cuenta con la dirección musical y la guitarra de su marido, el músico Paco Jarana, y con letras de Horacio García; así como con las voces de Alfredo Tejada, Miguel Ortega y Alana Sinkey, una cantante originaria de Guinea Bisau; y cinco bailarines entre los que están Christian Lozano o David Coria y Ángel Fariña.

Estrenado en 2016 en el XX Festival de Jerez, en este espectáculo, según la artista (Eva María Garrido), se "quita" también todo lo que "tiene de apariencia" el flamenco. Y lo hace empezando por su propio físico para mostrar así su "esencia": "Quiero saber que siento yo sin cargar con esto (en referencia a su pelo)", ha matizado.

Influenciada por la raíz más ortodoxa y clásica del flamenco -desde Camen Amaya hasta Pina Bausch, sus dos mayores referencias, según ha confesado- la propuesta que trae a Madrid "viaja desde lo complejo y distanciado hasta lo simple y pasional".

"Siempre procuro -ha matizado- que mis espectáculos sean lo más verdaderos posibles, que muestren la verdad que hay en Eva. Lo que más odio es la mentira y por eso estoy en busca de la verdad, aunque ni siquiera se si existe".

Pero, según ha añadido, en este espectáculo también reflexiona sobre la propia condición del ser humano y como éste se "acostumbra" a ver cosas que no podía soportar antes.

"Cuando estamos comiendo tenemos que aguantar noticias desagradables y cada vez nos pesan menos", ha agregado.

En palabras de Carmen Portaceli, directora del Español, este trabajo de Yerbabuena es un "acto de honestidad, búsqueda y retrospección".