Expectación en Sundance por el filme sobre los presuntos abusos de Michael Jackson

"Leaving Neverland", un documental sobre los abusos sexuales presuntamente cometidos por Michael Jackson, se estrenó hoy en el Festival de Sundance entre la expectación de quienes lo consideran como uno de los platos fuertes del certamen y las críticas de familiares y fans del "rey del pop".

Dirigido por Dan Reed e incorporado a última hora al programa de Sundance, "Leaving Neverland" es un documental de 236 minutos que trata de ahondar en la polémica sobre abusos a menores que rodeó durante años al cantante.

"En el apogeo de su fama, Michael Jackson comenzó una larga relación con dos chicos, de siete y diez años, y sus familias. Ahora, ya en la treintena, estos cuentan la historia de cómo fueron objeto de abusos sexuales por parte de Jackson", se lee en la sinopsis del filme en la web de Sundance.

En cuanto se conoció que el festival estrenaría este documental, hace poco más de dos semanas, la familia del artista reaccionó con críticas.

"Este así llamado 'documental' es otro refrito de acusaciones antiguas y desacreditadas. Es desconcertante por qué un director con credibilidad se involucraría en este proyecto", dijeron los herederos de Jackson.

"Es otra morbosa producción en un indignante y patético intento de aprovecharse y sacar partido de Michael Jackson", añadieron.

Taj Jackson, sobrino del cantante, anunció hoy que prepara otro documental para rebatir a "Leaving Neverland".

Como respuesta, el cineasta Dan Reed aseguró en otra nota que si algo se ha "aprendido durante este momento en la historia es que el abuso sexual es complicado y las voces de los supervivientes necesitan ser escuchadas".

El estreno de "Leaving Neverland" estaba previsto hoy a las 9 de la mañana hora local (16 horas GMT) y desde antes de las 8.30 ya había decenas de personas haciendo fila a las puertas del cine Egyptian Theatre pese al frío (la mínima hoy fue de -11 grados).

La Policía de Park City (Utah, EE.UU.) admitió el miércoles al medio especializado Deadline que esperaban posibles manifestaciones de seguidores de Jackson.

"Hemos aumentado nuestra dotación de personal por las preocupaciones de una potencial protesta", señaló el capitán Phil Kirk, quien estaba hoy al frente de un dispositivo de unos quince agentes controlando la entrada al cine.

Otra fuente de las fuerzas de seguridad aseguró a Deadline que no había visto "unas tensiones tan altas" en Sundance por una película hasta este documental y añadió que vigilarían también el interior de la sala durante la proyección.

Pese a los temores de las autoridades, solo un puñado de seguidores de Jackson se dejaron ver hoy en Sundance y expusieron sus argumentos sin incidentes.

"Hemos venido porque esta película no va sobre víctimas de abuso sexual. Estas supuestas víctimas ya han contado su historia y no necesitan otra plataforma porque su historia ya ha sido desechada en los tribunales. No tienen credibilidad", afirmó en declaraciones a Efe Brenda Jenkins, que llegó desde Calgary (Canadá) con carteles y folletos para apoyar a Jackson.

"Y estamos aquí para defender a Michael porque él no puede estar aquí para defenderse a sí mismo", agregó.

Jackson, que falleció en 2009 a los 50 años por una sobredosis de medicamentos, fue acusado en diferentes ocasiones de haber abusado sexualmente de menores.

En 2005 fue absuelto en un juicio en el que se le acusaba de haber abusado de un joven, mientras en 1994 llegó a un acuerdo económico fuera de los tribunales con la familia de otro chico que lo señalaba por el mismo delito.