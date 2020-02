El FIB suma a su cartel a Two Door Cinema Club, Tom Walker y Local Natives

El Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha sumado este jueves nueve artistas a su cartel de este año -Two Door Cinema Club, Tom Walker, The Neighbourhood, Aitch, Local Natives, Boys Noize, The Academic, Amatria y The Parrots- y ha dado a conocer el cartel por días de la cita musical, que celebrará su 26ª edición del 16 al 19 de julio.

La cita musical más veterana de la provincia de Castellón celebrará este verano la primera edición bajo el mando de The Music Republic, la gestora de eventos musicales propietaria del Arenal Sound de Burriana, que ha comunicado que aún quedan "muchos nombres por descubrir".

A las primeras confirmaciones del cartel, entre las que se incluían nombres como Khalid, Foals, The Lumineers, Martin Garrix o Liam Gallagher, se suman los nombres anunciados este jueves.

La unión de artistas "consagrados de dimensión mundial" (Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism), los grupos nacionales más relevantes del momento (Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia) y propuestas emergentes (Cariño o Meduza) "completan un amplio abanico estilístico", según los organizadores.

Los abonos están a la venta desde 65 euros, más 25 euros para poder acceder a la zona de acampada.