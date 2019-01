El FIB incorpora a su cartel a Kings of Leon, Franz Ferdinand y George Ezra

El Festival Internacional de Benicàssim ha sumado este miércoles a su cartel nuevos nombres como Kings of Leon, Franz Ferdinand, George Ezra, Jess Glynne o You Me At Six entre otros, que se suman a la ya anunciada participación de Lana del Rey,

Según han informado fuentes de la organización del FIB, que celebra su 25 aniversario del 18 al 21 de julio de 2019, se suman también al cartel Gorgon City, Ezra Furman, Yellow Days, Carolina Durante, DJ Seinfeld, Superorganism, The Big Moon, Sea Girls, Alien Tango y Bifannah.

Esta nueva tanda de confirmaciones se añaden a los nombres ya anunciados como Lana del Rey, en su única fecha en España, The 1975, La M.O.D.A. o Blossoms para hacer del FIB "el mejor festival del verano".

Kings of Leon, una de las mejores bandas en directo del planeta, llegará a Benicàssim como única fecha en España y lo hará con sus mejores canciones, mientras que la "máquina de hits" que es la banda escocesa Franz Ferdinand es "una garantía absoluta de directos totalmente explosivos y bailables".

También actuará George Ezra, que llegará por primera vez hasta el festival con un disco como "Staying At Tamar´s", grabado íntegramente en Barcelona.

También se podrá disfrutar en Benicàssim del pop británico de Jess Glynne, que vendrá con su "Always In Between" y de la banda británica de rock You Me At Six.

La esencia de la bass music y el house se visten de lujo con el dúo británico Gorgon City (Live) y Ezra Furman llegará para combinar "rock, amor, género, sexualidad y religión".

Yellow Days brindará al público su voz de "flechazos de indie rock", Carolina Durante volverá con sus "himnos absolutos" y pegadizos, DJ Seinfeld acudirá alzado como "uno de los nombres más carismáticos de la electrónica actual", Superorganism trae su "pop tecnicolor" y el cuarteto londinense The Big Moon llegará cargado de "actitud indie rock y buenas melodías".

Además estarán en el FIB la banda de Oxford Sea Girls, el pop del murciano Alien Tango y la psicodelia de los gallegos Bifannah.