El FIB anuncia a Vampire Weekend, Aoki y Foals y baja el precio de los abonos

La vigésimo sexta edición del Festival Internacional de Benicàssim (FIB), la primera gestionada por The Music Republic, ha hecho públicos hoy los primeros nombres de su cartel, entre los que destacan Vampire Weekend, Foals, Martin Garrix, Rita Ora, Khalid, Don Diablo, Steve Aoki, Fuerza Nueva o León Benavente, con la intención de "resignificar" el festival y con precios de salida desde 49 euros, muy inferiores a años anteriores.

Los abonos del Festival Internacional de Benicàssim, que se celebrará del 16 al 19 de julio, salen a la venta el 28 de noviembre, según han informado fuentes de la organización.

Las mismas fuentes han señalado que con las primeras confirmaciones se quiere hacer una "apuesta de carácter nacional e internacional, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales".

Los primeros nombres han surgido "de la escucha activa de sus seguidores y del trabajo exhaustivo de su equipo de programación".

La nueva dirección del FIB tiene en el horizonte la "resignificación de un festival que abre los brazos al público español sin abandonar su vocación turística e internacional".

Los abonos saldrán a la venta desde 49 euros + gastos el 28 de noviembre a las 18.00 horas a través de la web oficial www.fiberfib.com, a lo que habrá que sumar 25 euros si se quiere acceder al camping Campfest o Villacamp.

Los primeros abonos a precio reducido se adquirieron a 99 euros para la edición de 2019 y a 110 euros para la de 2018.

Las primeras confirmaciones del cartel, al que "todavía le quedan muchas sorpresas por desvelar", consolida "la fuerte apuesta de carácter nacional e internacional del FIB, reforzando su voluntad de acoger a un público inquieto por las diversas culturas musicales".

El FIB suma a su cartel "artistas consagrados" como Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism.

Además de los grupos nacionales "más relevantes del momento" como Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan a Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia, el cartel incluye propuestas emergentes como Cariño o Meduza.