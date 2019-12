El FIB confirma a Liam Gallagher para el cartel de su 26ª edición

El Festival Internacional de Benicàssim, que se celebrará del 16 al 19 de julio por primera vez bajo la dirección de The Music Republic (organizadora del Arenal Sound), ha añadido al cartel de su vigésima sexta edición al británico Liam Gallagher, que traerá al FIB su último trabajo, "Why Me? Why Not?".

Según han indicado fuentes de la organización, la confirmación del exlíder de Oasis -junto a su hermano Noel- es un "regalo sorpresa" para los seguidores antes de las fiestas navideñas.

Los abonos están disponibles a un precio de 65 euros más gastos (más 25 euros para aquellos que quieran acceder al camping) solo hasta el domingo 15 de diciembre, según han señalado fuentes de la organización.

Liam Gallagher se suma a artistas internacionales ya confirmados como Khalid, Vampire Weekend, Armin Van Buuren, The Kooks, Rita Ora, Martin Garrix, Crystal Fighters, The Libertines, Don Diablo, Foals, The Lumineers, Steve Aoki, Kaiser Chiefs, The Hives o Digitalism.

En cuanto a los grupos españoles destacan Manel, León Benavente, La Habitación Roja, Triángulo de Amor Bizarro, Hinds, Los Planetas + Niño de Elche presentan Fuerza Nueva, Sidonie o Viva Suecia y propuestas emergentes como Cariño o Meduza.