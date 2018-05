El FIB incorpora 27 nuevos nombres al cartel y anuncia el programa por días

La organización del Festival Internacional de Benicàssim (FIB) ha anunciado, a poco más de dos meses del inicio del certamen, 27 nuevos nombres para su cartel, entre los que se encuentran The Horrors, Giggs, Chase & Status Live, Toundra o Monarchy, y ha hecho pública la programación por días.

Según han informado fuentes del festival, estos 27 nombres nuevos se suman a los ya anunciados The Killers, Liam Gallagher, Pet Shop Boys, Travis Scott, Justice, Eric Prydz, Two Door Cinema Club, Belle & Sebastian o Madness.

Entre las nuevas incorporaciones destacan nombres como las leyendas del "drum'n'bass" Chase & Status, que estarán en formato directo junto a otros como el rapero británico Giggs -con más de 20 millones de escuchas en Spotify-, la banda de post punk y garage The Horrors, los madrileños Toundra, King Khan & The Shrines y Oscar & The Wolf.

También se suma al cartel una buena muestra del panorama nacional como Carolina Durante y Perro, Nadie Sheick, La Plata, Holy Bouncer y The Snuts, Cuchillo de Fuego y Favx.

En el South Beach se podrá ver a artistas como Princess Nokia, Sofi Tukker, Alma, Monarchy, Oddisee & Good Compny, Detroir Swundle, Hayden James, Leyya, Zazo y Gxurmet entre muchos otros.

En cuanto al cartel por días, el jueves actuará Travis Scoot, Two Door Cinema Club, Izal, J Hus, Princess Nokia, Everything Everything, Tune-Yards, Nothing But Thieves, Jessi Ware, Cashmere Cat y Sofi Tukker entre otros.

El viernes es el turno para The Killers, The Vaccines, Rag'n'Bone Man, Catfish and the Bottlemen, Eroc Prudz, Sleaford Mods, The Charlatans, Desert, Anna Calvi, Juanita Stein o Joana Serrat & The Great Canonyers.

El sábado la programación tendrá a Pet Shop Boys, Chase & Status Live, The Kooks, Belle & Sebastian, The Horrors, Toundra, Rusos Blancos, Giggs, Oddisee & Good Compny, Metronomy, Monarchy y Oscar & The Wolf entre otros.

El domingo actuará Liam Gallagher, Justice, Bastille, Madness, Dorian, Wolf Alice, Shame, King Khan & The Shrines, The Parrots, Los Nastys, Alma, Zone, Nathy Peluso y Marem Ladson.