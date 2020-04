Faeteda cuestiona que una iglesia pueda tener un 50% de aforo y un teatro el 30%

La Federación de Asociaciones de Empresas de Teatro y Danza (Faeteda) ha calificado hoy de "precipitado" el planteamiento de desescalada del Gobierno, hecho "sin contar con las artes escénicas": "No se entiende que las iglesias puedan tener un 50% de aforo y los teatros un 30%, ha dicho a EFE su presidente, Jesús Cimarro.

Faeteda ha celebrado este miércoles una asamblea para valorar las medidas anunciadas ayer por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que han reiterado, como ya lo hicieran al comienzo de la crisis del coronavirus, que los teatros privados "no pueden abrir con un tercio de público; es totalmente inviable", ha recalcado Cimarro.

"No se han sentado con nosotros. No entendemos cómo pueden lanzar medidas así sin consultarnos. No se entiende que la iglesia se pueda ocupar al 50% y el teatro al 30%. ¿Por qué se marcan esas diferencias? No lo comprendemos", recalca.

Desde la administración les han indicado que se reunirán con el ministerio de Transición Ecológica, "que será el que llevará el proceso de desescalada del confinamiento", para explicarle su realidad, "porque es muy variada y va de lo público a lo privado, además de los festivales", ha detallado Cimarro, aunque no sabe cuándo.

De momento solo han tenido una reunión con el ministerio de Cultura y Deporte para proponerle medidas que, a su juicio, deberían incluirse en el paquete de medidas que se presentará en un próximo Consejo de Ministros aunque no saben cuáles serán las que se incorporen.