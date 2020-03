Las Fallas arrancan con una mascletá de aniversario, tradicional y apoteósica

Las Fallas 2020 de se han estrenado este domingo con una mascletà tradicional, con un final apoteósico, a la que el viento ha respetado, para que la pirotecnia Peñarroja pudiera dedicar a su matriarca, "la cohetera de La Vall", un emotivo disparo con el que han celebrado 25 años disparando el primer día de marzo.

Con una plaza del Ayuntamiento abarrotada y tiempo agradable, pese a la amenaza de viento, Valencia ha iniciado su mes fallero, como ha dicho su alcalde, Joan Ribó, con "una gran mascletà" y "con mucha tranquilidad", pese a las dudas generadas en los últimos días por el coronavirus.

Ribó ha asegurado que trabajan para la seguridad de las personas y para que "no se genere una sensación de pánico ni hipocondria, que no ayuda" y ha insistido en que cumplirán "escrupulosamente" las órdenes de la Conselleria y del Ministerio de Sanidad que, de momento, "no han dicho nada".

"Creo que las Fallas pueden discurrir con mucha tranquilidad sin ningún tipo de problema", ha sentenciado Ribó, quien ha felicitado a la pirotecnia de Vall d'Uixó por su aniversario y ha destacado el final del disparo "apoteósico en tierra y en aire".

El propietario de esta empresa pirotécnica familiar, Pepe Nebot Peñarroja, cuyo hijo ese la sexta generación de esta saga, ha explicado que han dedicado el disparo a su madre, Vicenta Peñarroja, conocida como "la cohetera de La Vall", para que "disfrutara de un espectáculo que hemos cargado un poquito para se recuerde con ganas".

En concreto, ha reconocido que había casi 200 kilos de material pirotécnico reglamentado y ha indicado que si lo normal es tirar unas 250 carcasas, en el espectáculo de este domingo, que ha durado 7 minutos, ha disparado "casi 600", con ese "recargado final", que ha hecho las delicias de un público que ha reconocido su labor con vítores y una cerrada ovación.

"Si consigues enlazar un terremoto y un buen final creo que la mascletá ha salido redonda, y hoy se ha hecho", ha sentenciado.

Cruz Roja ha informado de que ha atendido a 24 personas, 17 de ellas por lipotimias, y ninguna ha requerido ser evacuada.