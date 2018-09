Fallece Burt Reynolds, uno de los últimos iconos del viejo Hollywood

Hollywood despide a una de sus estrellas más veteranas: Burt Reynolds. El protagonista de filmes como El clan de los rompehuesos, Deliverance y Los caraduras ha fallecido este jueves 6 de septiembre a los 82 años, informa Variety.

Una de los actores más solicitados y reconocibles del cine estadounidense de los setenta, el intérprete tuvo una carrera posterior irregular con puntos álgidos como la nominación al Oscar en calidad de mejor actor secundario que obtuvo por Boogie Nights.

En el último años había vuelto a los titulares por partida doble: por un lado, el drama The Last Movie Star, dirigido por Adam Rifkin (y disponible en España a través de Filmin), donde encarnaba a una estrella del viejo Hollywood en el ocaso de su vida, un papel por el que recibió elogiosas críticas; por otro, su participación en Once Upon a Time in Hollywood, la novena película de Quentin Tarantino, con uno de los papeles principales.

Se desconoce si Reynolds había concluido ya su trabajo en el filme, centrado en la industria cinematográfica en Los Angeles del 1969 y con los asesinatos de la secta de Charles Manson como telón de fondo. Reynolds se incorporó al filme para encarnar a George Spahn, el propietario del rancho donde se instalaría la "familia" Manson a finales de los sesenta.

A lo largo de su carrera, que se extiende durante 60 años, obtendría un dos Globos de Oro (por la citada cinta de Paul Thomas Anderson y por la serie La familia Newton) y un Emmy (por la citada producción televisiva), entre otros muchos reconocimientos.