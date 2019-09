Fallece el reconocido modisto catalán Andrés Sardá a los 90 años

Andrés Sardá, uno de los grandes diseñadores del mundo de la moda, ha fallecido este pasado domingo en Barcelona a los 90 años. El reconocido modisto desde niño estuvo relacionado con el mundo de la moda, ya que pertenecía a una familia con un fuerte arraigo en el sector textil catalán.

A través de un tuit, su marca homónima ha querido dedicarle unas palabras tras el anuncio de su fallecimiento. "Con todo el dolor en nuestros corazones, hoy nos despedimos del maestro Andrés Sardá. Nos deja un legado eterno para todas las mujeres que siempre mantendremos con vida", han expresado.

With all the grief on our hearts, today we say goodbye to the master Andrés Sardá. He leaves us an eternal legacy for all women that we will always keep alive. pic.twitter.com/vh7tgiF57a