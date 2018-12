Famous gana la reñida final de Operación Triunfo 2018

Famous ha ganado esta noche Operación Triunfo 2018 y el premio de 100.000 euros del concurso con un 36 por ciento de los votos del público, defendiendo en la primera parte de esta reñida e impredecible final "And I Am Telling You I'm Not Going", de Jennifer Hudson.

Amaia Romero le ha pasado el testigo de ganadora de "OT" a Famous, que se ha impuesto en la segunda ronda de votaciones a Alba Reche -35 % de los votos- y a Natalia -29 %-, en una final en la que los tres concursantes han interpretado los temas que eligieron para la "gala cero" del talent show de La 1 de Televisión Española.

Sabela quedaba como cuarta finalista y Julia en quinto puesto en esta final, "trending topic" absoluto de la noche, en la que han actuado Rozalén junto a David Otero y Pablo Alborán, y la ganadora de la anterior edición, que ha interpretado su primera canción, "Un nuevo lugar", una "especie de aperitivo" de su próximo trabajo, ha dicho Amaia.