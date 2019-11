Fangoria: Hemos soportado que artistas superindies renegaran de nosotros

En la segunda parte en forma de disco de la celebración por sus 30 años de carrera, Fangoria acomete esta vez versiones de temas grabados en el siglo XXI, atendiendo de nuevo a su único criterio en cuanto "fans", sin reparar en circunstancias que en el mundo de la música parecen dividir lo virtuoso y lo banal.

"En la música siempre ha habido clasismo", suscriben Alaska y Nacho Canut en una entrevista con Efe. "Es genial que unos discos sean de una manera y otros de otra, pero hemos soportado que artistas 'superindies' renegaran de la parte de electrónica y pop que podemos tener gente como nosotros o La Casa Azul, a los que igual ni mirarían a la cara en un festival", añaden.

Para hacerlo "más liviano" y huyendo del concepto de aquellos álbumes dobles ("y cuádruples") del rock progresivo de los años 70, este viernes publican "Extrapolaciones y dos respuestas. 2001-2019" (Warner Music), segunda entrega del proyecto que presentaron en febrero con versiones de temas originales entre el año 2000 y el de su nacimiento como dúo, 1989.

"No hemos llegado a certezas en este tiempo, somos un poco burras en el sentido de pensar que teníamos razón al principio. A los 14 años teníamos clarísimo lo que queríamos hacer y lo que éramos y estamos en el sitio en el que consideramos que tenemos que estar", aseguran.

Como en aquel primer capítulo de "Extrapolaciones", el dúo no ha tenido problema en combinar canciones de artistas aparentemente inconciliables como Astrud ("Mentalismo") y Ríos de Gloria ("Desafíame"), como el Columpio Asesino ("Toro"), Joe Crepúsculo ("Mi fábrica de baile") o Marta Sánchez ("Soy yo").

"Tres veces me he encontrado con Marta este año y me he tenido que morder la lengua para no contárselo, porque no le dijimos nada a nadie para no ponerles en el compromiso de decir qué bien o qué mal. Nosotros lo hacemos y si luego no les le gusta, no pasa nada", cuenta Alaska.

"Cuando Thalía hizo 'A quién le importa' a mí no me llamó, así que yo no me siento obligado a llamar a nadie. A mí la suya me pareció bien, porque siempre que se hace una versión es un homenaje. Aunque ella no sepa quiénes somos", apostilla Canut.

Ordenadas en orden cronológico, de la más antigua a la más moderna, en el listado se encuentran sin rubor temas de Camela ("Dame tu cariño") o Hidrogenese ("Disfraz de tigre"), una distribución que delata cómo han evolucionado sus gustos.

"El pop que se hacía a principios del siglo XXI se parece más a lo que nos puede gustar a nosotros que lo que se ha hecho después, estas baladas de ahora que no nos interesan nada", confiesan Fangoria.

No se han podido resistir a abordar "La revolución sexual" de La Casa Azul, obra de su productor Guille Milkyway, pero, "como no se puede producir mejor ni de otra forma, ante la tentación de hacerla aún más cañera", se decidieron por un tono "más relajado, más triste y melancólico, más oscuro y minimalista".

Entre los homenajeados también está el "grupo hermano" Nancys Rubias ("Supertravesti"), con los que habitualmente se han cebado más los "que van con guitarra y batería" por no tocar sus instrumentos en directo.

"Yo soy muy mayor para salir cantando 'Peluquitas', pero alguien lo tiene que hacer y para mí este es el grupo de rock perfecto; no tienen que saber tocar, sino ser actitud e imagen, que para mí es el pop y el rock. Son como el K-Pop hecho en España", defiende Canut sobre la banda de Mario Vaquerizo.

Recuerda que estas críticas no son un fenómeno nuevo. "A nosotros también nos ha pasado por no llevar instrumentos de cuerda. Incluso Mecano atacó en su momento a Pet Shop Boys y Azul y Negro reprochó aSoft Cell que lo tocaban todo con ordenadores", rememora.

Para el final quedan las dos respuestas a las que alude el título del álbum, los dos únicos temas inéditos del disco que llevan por título "De todo y de nada" y "Un boomerang", en cuyo videoclip contaron con Juan Gatti para rodar un divertido homenaje al universo de la serie de televisión "Dinastía".

Ahora solo queda esperar a que Alaska acabe los pases de la obra de teatro "La última tourné" y, ya en abril, reemprendarán los conciertos con una primera puesta de gala en el Palau Sant Jordi de Barcelona. Para Madrid, probablemente habrá que esperar a diciembre de 2020.

Javier Herrero.