Fans de Rulo recaudan 27.000 euros para los afectados por las inundaciones de Campoo

Las inundaciones provocaron en diciembre de 2019 uno de los episodios más trágicos para la comarca cántabra de Campoo, pero que a la vez sacó lo mejor de la sociedad, que a través de dos conciertos de Rulo y sus amigos en su tierra natal ha reunido más de 27.000 euros para los afectados.

El montante íntegro lo ha transferido esta mañana al Ayuntamiento de Reinosa el propio Rulo, quien en declaraciones a Efe se ha quitado cualquier atisbo de mérito para dárselo a quienes acudieron a sus dos pases, celebrados el 6 de enero en el Teatro Principal de su localidad natal, y a los que, pese a no poder asistir, optaron por la Fila 0.

Tras ver los efectos de las riadas, Rulo quiso poner su granito de arena para ayudar a sus paisanos con dos conciertos en los que él, su Contrabanda y amigos como Dani Martín y Vicky Castelo, ayudaron a recolectar fondos para los damnificados.

Rápidamente se acabaron las entradas para ver en directo a los artistas en el concierto "Música por Reinosa" y, así, ayudar a quienes sufrieron las riadas, que se llevaron por delante pisos, bajos y garajes y muchos recuerdos de los habitantes de Reinosa.

"No me quiero colgar ninguna medalla. Sólo quiero transparencia y agradecimiento a todo el mundo porque estoy aquí en representación de mucha gente. Simplemente, un reinosano ayudando en lo que he podido, que lo mío es cantar", destaca.

Rulo se ha mostrado contento de cerrar este "episodio emocional potente", tanto para él como para su banda, y en el que cree que todos los reinosanos han apoyado dentro de sus posibilidades.

A su juicio, todos los actos que se están organizando son compatibles y "cuantos más haya mejor".

Además de otros conciertos, ayer, miércoles, se celebró en Reinosa un triangular de fútbol solidario entre el Naval, el Racing de Santander y la Gimnástica de Torrelavega, en el que se han recaudado más de 3.000 euros sin cuantificar todavía la fila cero.

Otras iniciativas han sido una chocolatada; una prueba de bici de trial, con especial protagonismo del campeón mundial Raúl Gutiérrez; una cesta solidaria ofrecida por los comerciantes de la ciudad; y otras a futuro como el encuentro que se prevé que mantengan varios artistas en el Impluvium para el 18 de enero.

A partir de ahora, según Rulo, los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Reinosa tienen el "difícil y extraordinario" reto de utilizar este dinero frente a algo que nunca había ocurrido con tanta fiereza en Reinosa, pero está seguro de que "con todo el amor del mundo y su dedicación lo van a hacer lo mejor posible".

El cantante campurriano alaba además la reacción de sus paisanos. "Los pueblos se ven cuando son grandes, digo emocionalmente, ante la adversidad. Todos hemos arrimado el hombro, no sólo el pueblo, sino de Cantabria y de fuera", destaca.

Por ello cree que Reinosa ha demostrado su "músculo cuando vienen mal dadas". "Es conmovedor, la verdad", apostilla.

Por Pablo G.Hermida