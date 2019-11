"Fariña", la novela gráfica que "dignifica" el libro de Nacho Carretero

Cuando "Fariña" de Nacho Carretero salió a la venta en 2015 lo hizo con una tirada de 2.000 ejemplares, una cifra muy inferior a la de los 10.000 con la que arranca la adaptación a la novela gráfica hecha por el dibujante Luis Bustos, una nueva versión que "dignifica el libro de manera extraordinaria".

Así lo considera Carretero, un periodista convencido de que el periodismo cuando se pone en manos de "nuevos formatos" se vuelve "más flexible" y es capaz de llegar a otros públicos, como así pretende hacer éste cómic que ha publicado el sello editorial Plan B del grupo editorial Penguin Random House.

Según ha contado Carretero (A Coruña, 1981), el resultado del trabajo realizado por Bustos es "impecable" y lo califica de "un ejemplo más" de que las "grandes historias del periodismo demandan nuevos formatos" como el de la viñeta ya que, como demuestra este trabajo que "contiene una gran rigurosidad".

Esta versión aporta una novedad de la mano del periodista, quien ha incluido un epílogo donde cuenta todo lo que pasó después de la publicación de este texto, que fue secuestrado por la Justicia tras ser denunciado por el exalcalde de O Grove, Alfredo Bea, por supuesta vulneración al derecho al honor.

Unas palabras donde se pone de manifiesto la vigencia del narcotráfico gallego en nuestro país: "durante mucho tiempo parecía que había una tendencia de esconder en un cajón estos temas y parecía que sacarlos del mundo periodístico era como frivolizar".

En cuanto a la estructura de la novela gráfica, Bustos ha reconocido que la obra original se lo puso "fácil" porque al estar estructurada en capítulo solo necesitó guiarse de ellos. Aunque sí que vio "riesgo" a la hora de sintetizarlo al lenguaje del cómic porque tuvo que "eliminar" muchos elementos que le "parecían superfluos" para esta nueva narrativa.

"El foco de la narrativa de este cómic -matiza Carretero- está en la cronología del relato. La brújula fue seguirla aunque obviamente Sito Miñanco tiene un peso mayor que un narco de tercera línea".

En esta "Fariña" Bustos también ha echado mano del negro, el blanco y el rojo para definir la narración, "colores muy poderosos" que hacen que las tramas queden delimitadas y que los picos de narración no pasen desapercibidos para nadie.

Con la obra ya llevada a la televisión y al teatro, para documentarse a la hora de llevarla al cómic Bustos ha confesado que la documentación era un "deber necesario" para ser fiel a los personajes y no dejarse llevar por los rostros de los actores que le dieron vida en la producción televisiva.

"Por fortuna encontré mucha en los periódicos de los años 80 pero la he llevado a mis estilo y todos los personajes han recibido una adaptación", ha explicado el dibujante madrileño (1973).

Por último, Carretero ha contado cómo de niño era un "fanático" lector del cómics, por eso solo puede valorar este trabajo como "aficionado".

"Mi aportación no podía pasar de ahí (...) me he alejado de los cómics y en los últimos años solo leo los que están relacionados con el periodismo, como 'Maus" de Art Spiegelman o los de Joe Sacco", ha concluido.