La saga de los Farrucos animan al "perdón" con "Navidad en familia"

La dinastía canastera de los Farrucos al completo, es decir artistas consagrados como Farruquito y Farru y "amateur" como las niñas Soleá y Pilar Fernández, protagonizará a partir del día 22 "Navidad en Familia", un espectáculo que llega en unas fechas "muy señaladas", sobre todo, "para perdonar".

Antonio Fernández Montoya "Farru" (1988) explica en una entrevista con EFE que creó el espectáculo hace tres años y que en su cuarta edición la novedad es que ha conseguido el más difícil todavía, es decir, reunir a todos los Farrucos en el escenario, 21 personas de las que 6 no son profesionales.

Él es el promotor pero el montaje lo "capitanea" Rosario Montoya "la Farruca", la madre de Farruquito (1982), Farru y Carpeta (1999), hija del "gran Farruco" (1935-1997), hermana de Pilar "la Faraona" (1960-2015) y tía de Barullo y Afri, detalla el bailaor.

"Estamos todos. Los que son artistas y los que no. He querido que fuera así porque me parecía una buena ocasión para nosotros, por la importancia que tiene la familia en unas fechas así, más allá de la religión. Son fechas señaladas para el perdón", detalla Farru, compositor de todas las músicas y letras de los villancicos del espectáculo.

Farru, que acaba de volver de Canadá con el "Paco de Lucía Project", del que es miembro, no quiere relacionar directamente ese "perdón" con el episodio del atropello mortal que protagonizó hace ya 16 años Farruquito y por el que este fue a prisión.

"El perdón es algo importantísimo siempre y en esas fechas familiares más. Hay que perdonar, perdonarlo todo y transmitir eso a todos. El argumento de este espectáculo es la Navidad pero el mensaje es el cariño, el respeto y que nos juntemos", zanja.

La zambomba le inspira como instrumento protagonista y como forma de expresión, ya que imita las reuniones jerezanas en las que se cantan villancicos en torno a una hoguera, real o simulada, por eso, dice, están constantemente en escena los 21.

"Los que no se dedican a esto participan como lo haría cualquiera en una fiesta popular pero, claro, ellos llevan esto en la sangre y todo sale a compás", se ríe.

Aunque hoy va vestido, bromea, de "capitán Pescanova" -con una casaca con galones dorados- en el espectáculo "no hay rangos" y nadie "manda".

En "Farrucos y Fernández. Navidad en Familia", las hijas de Farru van explicando al público una historia de "hospitalidad, generosidad, capacidad de compartir y celebrar la reunión de la familia" que ellos, con su baile, cante y palmas ensartan en palos festeros como las bulerías, los tangos y las rumbas.

El bailaor recuerda que la saga debe su nombre no a su abuelo, sino a su bisabuela, "que sin saber bailar se presentó a un concurso de farrucas -al que se conoce por su potencia como 'el baile macho'- porque el premio era una caja con hortalizas y leche. Y ahí empezó el mote".

Farru, que debutó con 2 años en un teatro de Berlín, asegura que su hermano Farruquito hace el baile al que deben su sobrenombre "de una forma más sofisticada, el mejor del mundo" y él es más "impetuoso", unas características que dejan entrever en todo lo que hacen, dice.

"Venimos de la doctrina de la improvisación, de la verdad. Nos preparamos pero dejamos espacio a la verdad de lo que sentimos ese día por eso siempre es algo distinto", añade.

Estrenarán el 22 de noviembre en Tenerife, donde estarán en el Vulcan Hall hasta el 30 de noviembre, y de allí irán al Teatro Calderón de Madrid -2, 3, 9 y 10 de diciembre- con una parada intermedia, el 6 de diciembre, en el Auditorio Maestro Padilla de Almería.

El 14 de diciembre actuarán en el Teatro Tívoli de Barcelona, el 16 en Escuelas San José de Valencia, el 18 en el Palacio de Congresos de Granada, el 19 en la Cartuja Center de Sevilla y el 20 en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera.

Concha Barrigós.