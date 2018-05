Felipe González y Carmena donan 25 minutos a la primera subasta de tiempo

Políticos como Felipe González y Manuela Carmena, la escritora Almudena Grandes y el candidato al Nobel de Química Francis Mojica son algunas de las 16 personalidades que donarán 25 minutos de su vida a la primera Subasta de Tiempo para financiar proyectos altruistas.

La idea partió de la galerista Oliva Arauna, pionera en la promoción de las prácticas artísticas más innovadoras y radicales, en colaboración del pintor José María Sicilia y la asesora de arte Isabela Mora, ambos miembros de El Instante Fundación, con el objetivo de convertir esta "performance" única en investigación y ayuda.

"Es la primera vez en el mundo que se subasta tiempo en abstracto", ha indicado Arauna, convencida de que "el tiempo es la nueva forma de rentabilizar el dinero", como ya lo fue el arte en su momento.

Según han indicado hoy en una rueda de prensa celebrada en el Ayuntamiento de Madrid, a instancias del coordinador general de la Alcaldía, Luis Cueto, la subasta tendrá lugar el próximo 7 de junio en una cena de gala que reunirá a los postores, invitados de la Fundación, y que dirigirá la directora de Christie's España, Dalia Padilla.

Con un precio de salida idéntico para todos los donantes, mil euros, el procedimiento quedará abierto tanto por correo o por internet, así como por teléfono en el mismo momento de la puja, de manera que el mayor postor adquirirá en ese momento un certificado equivalente a 25 minutos de la vida de 16 personalidades.

Los "famosos" que han accedido a donar su tiempo elegirán a su vez una ONG que se repartirá al 50 % con El Instante Fundación los beneficios de la subasta.

Además del expresidente del Gobierno y la alcaldesa de Madrid, figura el expresidente de Colombia Belisario Betancour entre los políticos; el director del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), Mariano Barbacid; el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel, y el artista visual Danh Vo.

A ellos se unen el periodista Iñaki Gabilondo; el artista plástico Luis Gordillo; el empresario emprendedor Bernardo Hernández; el director de la Fundación Beyeler de Basilea, Sam Keller; el director de la Serpentine Gallery de Londres, Hans Ulrich Obrist, y el artista plástico italiano Michelangelo Pistoletto.

También han donado su tiempo el director de la Tate Modern entre 2003 y 2010, Vicente Todolí, y la cocinera Samantha Vallejo-Nájera, presentadora de programas gastronómicos para la televisión, entre ellos, Masterchef.

La idea que mueve a El Instante Fundación, ha apuntado Sicilia, es "llevar y hacer llevar a cabo una reflexión sobre el tiempo presente en nuestras vidas; el tiempo va dando tumbos y nosotros con él", ha dicho.

"Nacemos como un proyecto transversal que fomenta la colaboración con otras fundaciones e instituciones, acogiendo diferentes prácticas del pensamiento, de la ciencia y el arte, de manera que los instantes se relacionen unos con otros", ha dicho Sicilia.

Arauna ha añadido que la falta de tiempo que todo el mundo aduce continuamente y para todo le hizo reflexionar sobre el hecho de que al tiempo no se le da el valor que merece.

"El tiempo no ocupa lugar y, a la vez, si se pierde no se puede recuperar. Es algo verdaderamente valioso", tanto -ha dicho- que no le extrañaría que "pronto cotizara en Bolsa".

La coleccionista ha explicado que los 25 minutos donados se "pagarían" en el momento, lugar y circunstancias que decida el donante, si bien el ganador puede no gastar su premio y guardar para sí el certificado que le acredita como dueño de esos 25 minutos, un modo más, ha dicho Arauna, de apreciar su valor, como se hace con las obras de arte.

Las ONG que han elegido los donantes van de Proactiva Open Arms a Fundación Aladina, pasando por Ochotumbao, ACNUR o la Asociación Española contra el Cáncer.