Fernández Sastrón no contempla dimitir si no se aprueban sus estatutos

A falta de 48 horas para que se celebre la asamblea general de la SGAE, su presidente José Miguel Fernández Sastrón, asegura en una entrevista con EFE que no contempla dimitir si no sale adelante la reforma estatutaria que se votará el 21 de junio aunque "si no le queda más remedio" hará unos nuevos.

Fernández Sastrón está "deseando" que llegue ya el jueves, fecha en la que los socios de la Sociedad General de Autores y Editores están llamados a votar en asamblea general las cuentas anuales de la entidad así como los nuevos estatutos por los que se regirán en los próximos años.

"No contemplo necesariamente dimitir porque cuando llevas una propuesta a una asamblea, la llevas para hacerla o no, según lo digan los socios. Si no les gusta, la voluntad de los socios es la que tiene que mandar", ha expresado el presidente de la SGAE.

El ministerio ha dado de plazo hasta esta medianoche a la SGAE para que le aporte información sobre las votaciones de los estatutos, que deben modificarse para incorporar un órgano de control interno y nuevas cuotas de reparto de la recaudación a los socios.

"La mayoría de las cosas que requerían ya las tienen (...) Creo que esto el último coletazo de una gestión anterior, y todavía hay una pequeña falta de sincronización entre los que no están y lo que han llegado", ha señalado Fernández Sastrón sobre la petición de Cultura.

La asamblea general de la SGAE debe votar sobre la modificación aprobada por la entidad en mayo, tras un empate de 19 a 19, que deshizo con su voto de calidad Fernández Sastrón.

El presidente de la entidad está dispuesto, "si no queda más remedio", a buscar el "consenso" para redactar unos nuevos estatutos aunque convencido de que unos nuevos "serían peores".

El resultado de las votaciones saldrá tras el recuento del voto por correo, el presencial en la asamblea del 21 y el ya emitido en las llamadas preasambleas.

Barcelona, Valencia, Málaga, Santiago y Oviedo ya han votado en esas preasambleas "no" a la modificación, tal y como han pedido los socios opositores a la gestión de Fernández Sastrón.

Pero la oposición ha ido más allá y ha solicitado la "intervención" del Ministerio de Cultura para que garantice que "no se va a falsear el resultado" de la votación.

"Los que piden la intervención del ministerio no saben lo que dicen, porque para que haya una intervención tiene que haber algo que la justifique y no ocurre nada que justifique una intervención", ha considerado hoy Fernández Sastrón.

En referencia a las dos posturas enfrentadas que reinan en la SGAE, su presidente ha destacado que en la asamblea también se tendrán que votar las cuentas de 2017: "Desgraciadamente hay muchos que propugnan el no a todo, pero dudo mucho que a alguien no le guste unas cuentas que dan superávit cuando llevábamos años con pérdidas".

En este sentido, ha contado que el aumento de recaudación de la entidad de este año es "el más importante de los últimos ocho años", en concreto, el reparto de derechos de este mes de junio será casi un 30% superior al del mismo periodo del año pasado, ha concluido.