Fernández Sastrón se desvincula de la trama de "la rueda de las televisiones"

El presidente en funciones de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, ha afirmado hoy que no se siente "vinculado a ninguna trama" tras comparecer como investigado en el caso del cobro de derechos de autor de piezas musicales emitidas en televisión, conocido como "la rueda de las televisiones".

Así lo ha asegurado Fernández Sastrón tras comparecer alrededor de una hora ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, quien le citó en calidad de investigado el pasado 12 de septiembre en este caso contra el presunto fraude conocido como "La rueda", y que se saldó con la detención de una veintena de personas por corrupción entre particulares.

En palabras de Fernández Sastrón -que ha comparecido junto a José Luis Rupérez, María Sanz Núñez y Carlos Salazar- no se siente vinculado a "ninguna trama de ningún tipo" y ha manifestado que el juez le ha hecho una serie de preguntas "en muchos casos relacionadas con cosas más ajenas a mí que propias".

"Pero -ha añadido- lo que he dejado claro es desde cuándo soy presidente de SGAE, cuál es mi función y cuál ha sido mi actitud ante toda esta cuestión. Ante todo he estado muy tranquilo y no me he sentido agredido".

Estas citaciones se producen después de que el pasado 20 de junio de 2017 la Policía Nacional pusiera en marcha una operación contra el presunto fraude conocido como "La rueda" y que se saldó con la detención de una veintena de personas por corrupción entre particulares.

El juez investiga un posible fraude de 100 millones de euros -llevado a cabo entre 2006 y 2011- en el cobro de derechos de autor por piezas musicales emitidas en televisión. Un "entramado", según el juez, que consistía en crear "música de baja calidad" y que se registraba con "falsos arreglos" sobre obras musicales de dominio público para después ponerlas a nombre de testaferros y empresas editoriales.

Acompañado por su abogado, Fernández Sastrón ha declarado también que ni el juez Moreno ni la fiscalía le han preguntado por sus liquidaciones por derechos de autor, y ha destacado que la letrada de la Coalición Autoral -la acusación particular en este caso- ha "intentado ver" si cuando se levanta por las mañanas se "come a un niño".

En este sentido, fuentes de la acusación han calificado de "exhaustivo" el interrogatorio que se le ha realizado a Fernández Sastrón, con preguntas sobre su "participación directa en la rueda", sobre "si tenía alguna sociedad", sobre si se han emitido algunas de sus canciones en horario nocturno o sobre "quién le ha colocado" al frente de la SGAE.

"Ha dado sensación de normalidad, de que no había nada ilegal y de que las irregularidades que se detectaron ya fueron corregidas tras la adopción de las medidas oportunas (...) ha dicho es que todo era legal, que el retorno es legal siempre dentro de los limites y que cuando llegó a presidente adoptó medidas", han concluido fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio.