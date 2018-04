Fernando Alfaro hace "un repaso espartano" a su carrera en su nuevo disco

El que fuera líder de Surfin' Bichos y Chucho, Fernando Alfaro, presenta mañana en Madrid y los días 20 y 28 en Valencia y Barcelona, respectivamente, su nuevo disco, "Sangre en los surcos", "un repaso espartano y con pocos elementos" de su trayectoria, según ha dicho a Efe, y con 4 temas nuevos.

Residente en Barcelona por amor desde el invierno de 2009, Alfaro dice haber encajado en la ciudad por su carácter, "amable y reservado", asegura, como el de los catalanes, "gente que no aparece por casa sin avisar", y explica que el título del álbum se debe a un disco que prestó a un amigo ya fallecido y que éste le devolvió con sangre en los surcos, que no ha limpiado nunca.

Con este álbum, que toma como referencia, "con modestia", la serie "American Recordings" de Johnny Cash, el albaceteño celebra "30 años justos" desde su primera grabación, con 14 discos y más de 230 canciones, un periodo "afortunado y privilegiado" al poder vivir de la música "sin plegarse a según qué" y del que hace un balance "razonablemente positivo" teniendo en cuenta que lo suyo no es el 'mainstream', pero sí "música fuera de los canales habituales".

Desde que Nacho Vegas le animó a que defendiera sus canciones en solitario, y con el apoyo del director de repertorio de Universal, Fernando Alfaro se puso manos a la obra para hacer "un repaso en formato espartano, con pocos elementos", de su trayectoria, como una manera de dar continuidad a lo anterior: un disco de Chucho y otro con su nombre con banda.

Un proyecto del que "ya se verá" si tiene continuidad, según su funcionamiento comercial, que supone "un punto suspensivo" en su carrera y grabado en Puerto de Santa María con Paco Loco y en Barcelona con Darío Vuelta, donde completó algunas partes que faltaban, una tercera parte aproximadamente de la grabación.

O sea, "Sangre en los surcos" (Universal/Intramúsica) es un repaso en clave acústica de esos 30 años de carrera , con cuatro piezas nuevas -"Dominó", "Sangre en los surcos", "Barbaridades" y "Trozos que un día"- y clásicos de todas las épocas como "Gente abollada", "Fuerte", "Magic", "Camisa hawaiana de fuerza", "Mi anestesia", "Ricardo ardiendo" o "Un alud de septiembre", interpretados con una mínima instrumentación.

Cuatro canciones nuevas que Alfaro admite no saber si casarían con Surfin' Bichos o con Chucho pues, aunque se ha planteado que coexistieran ambas bandas, "lo que no ha ocurrido hasta ahora en activo", no sabe dónde pondría el baremo ya que todos sus proyectos se han caracterizado por "abarcar campos muy diferentes de referencias, sentimientos...de lo punk a lo más delicado".

Viendo todos sus discos como una obra conjunta, y una vez superadas "las taquicardias" que sufría al actuar en solitario -lo hace desde el 2004-, Fernando Alfaro recuerda cómo le costó años disfrutar de los conciertos, pues prefería grabar a tocar en directo, donde se "ocultaba" tras la banda.

Ahora, dice disfrutar y haber descubierto "cosas olvidadas o escondidas, como trampas", en algunas de las viejas canciones, de las que ha hecho "relecturas con la misma letra y melodía", teniendo en cuenta que no hizo una lista "cerrada", sino "un recordatorio", y por ello escogió entre unas 80, "las que más tocaba".

Mañana jueves en Madrid -sala 0-, y luego en Valencia -día 20, Wah Wah- y Barcelona -28 de abril, Apolo 2-, Fernando Alfaro -voz y guitarras- presentará "Sangre en los surcos" con una mayor instrumentación, acompañado por el Dark Folk Trio, que integran Eloy Bernal -teclados, percusión, armónica y semibatería- y Joel Garcia -guitarra acústica, de 12 cuerdas y eléctrica, banjo, bajo y teclados-, un formato con el que, asegura, "ocurren cosas".

Rafa Quílez