Fernando Gamboa: la inteligencia artificial facilitará el control social

El escritor y viajero Fernando Gamboa, conocido por sus novelas de aventuras, como "La última cripta" o "Ciudad negra", considera que "la inteligencia artificial va a hacer que nuestro mundo cambie" y, aunque espera equivocarse, "permitirá que el control social sea mucho más fácil y completamente voluntario”.

Gamboa, que acaba de publicar su última novela, “Redención”, ambientada en una Barcelona distópica dentro de diez años, alude a la República Popular de China y a su programa de "crédito social", por el que se deben cumplir unos preceptos del gobierno para ser considerado un "buen ciudadano", para vaticinar un futuro parecido al de su última novela, en el que "estaremos más controlados y estaremos encantados de estar más controlados".

En “Redención”, Gamboa reconstruye primero el atentado yihadista de las Ramblas el 17 de agosto de 2017 para “anclar la trama con el presente”. Nuria Badal, la protagonista de la novela, no solo contempla la tragedia, sino que siente que tiene la oportunidad de frenar al terrorista. Pero se queda bloqueada.

Una década después, Nuria se ha hecho policía y buscará “su redención”. Para ello, sorteará mil y un obstáculos, será confundida con una terrorista, deberá huir de la justicia… de un gobierno ultraderechista.

En esta futura Barcelona, el mundo entero ha cambiado, y así el calentamiento global ha extremado las temperaturas. Las guerras entre gobiernos africanos han agravado la llegada de refugiados a Europa y la tecnología y la inteligencia artificial, como en el Gran Hermano chino o como en el orwelliano, controla a la población descaradamente

Quien promete acabar con esta situación en España es un tripartito radicalizado, España Primero, con el gran apoyo de la secta "Renacidos en Cristo".

Todo esto, reconoce Gamboa, mantiene una estrecha relación con la actualidad, que el autor simplemente “describe”.

“Yo soy muy político”, admite Gamboa, “aunque intento alejarme de cualquier dogmatismo”. “Ahora hay partidos de ultraderecha que piden ilegalizar el aborto, permitir las armas… Yo solo describo todo lo que pasa y es el autor el que opina”, dice Gamboa, que admite que utiliza la literatura para "dar un toque de atención".

Aun así, la novela fue concebida antes de que Vox ganara popularidad y votantes en España: “Recuerdo, por ejemplo, que yo describía en mis libros a gente con banderas con el aguilucho paseándose por Barcelona y cantando el ‘Cara al sol’. Pocos meses después los vi por debajo de mi casa”.

“Redención” es ante todo una novela policíaca, de suspense y de acción y un cuestionamiento de la actualidad. Pero “Redención” se basa en parte en la personalidad de Nuria Badal, que fue su pareja y que falleció a causa de un ictus hace unos años, pese a lo cual el autor se siente en parte responsable de su muerte.

Gamboa buscó, a través de su novela, saciar mínimamente su sentimiento de culpa rindiendo un homenaje a la mujer que vio morir en sus brazos, a fin de inmortalizar su esencia. “Redención” es la novela de su propia redención.

Fernando Gamboa es un aventurero innato, casi como los personajes de sus novelas. Cuando tuvo edad para marcharse de casa, cogió la mochila y se puso a recorrer el mundo. Ha vivido prácticamente por todo el globo, aunque, sobre todo, en América del Sur, donde montó algunos proyectos de negocios. Allí también se casó.

Cuando volvió a España por una temporada, se apuntó a los deportes de aventura, hasta que se lesionó la espalda, lo que le dejó dos años inmóvil.

“Llevaba toda la vida dando vueltas y de repente me vi en la cama y pensando que no podía volver a levantarme. Me agobié muchísimo”. No sólo se agobió, pues se arruinó, se separó de su mujer y tuvo que volver a casa de sus padres “con treinta y muchos, sin dinero, sin trabajo y sin perspectiva”.

De ese tiempo surgió “La última cripta” (2007), su primera novela, que relata las aventuras del personaje Ulises Vidal.

“Nunca había escrito ni me había planteado escribir. Escribí para mí, para no volverme loco”, recalca. Y, sin comerlo ni beberlo, con al menos 250.000 ejemplares vendidos, todavía hoy su primera novela es la más vendida por Amazon en España.

Este año, Gamboa se siente con ganas de recuperar las aventuras de Ulises Vidal y completar la trilogía que dejó huérfana en 2014, cuando publicó “Ciudad negra”, su segunda parte. “Me surgieron otras ideas y escribí otras novelas. Uno se cansa de un mismo personaje y necesitas mandarlo de vacaciones un tiempo”, exclama.

No sabemos cuándo la tendrá terminada, solo que había pensado en llamar a esta tercera parte “Origen”. “Pero luego vino el puñetero Dan Brown y me lo quitó”, ríe. “Bueno. Encontraré otro”, se consuela Gamboa.