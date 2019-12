Camila Ferraro (Sevilla) y Xune Andrade (Asturias), finalistas de Chef Relevación

Seis hombres y dos mujeres, discípulos de grandes maestros como Joan Roca o Quique Dacosta y ahora al frente de sus propios restaurantes, aspiran al premio Cocinero Revelación 2020, que busca reconocer nuevos talentos y que se entregará durante la cumbre gastronómica Madrid Fusión, el 15 de enero.

Se trata del asturiano Xune Andrade, que a sus 31 años acumuló diez de experiencia en Casa Gerardo (Asturias), Quique Dacosta (Valencia) y El Celler de Can Roca (Girona), antes de regresar al pueblo de sus abuelos, San Feliz, para abrir hace seis meses Monte, un restaurante en el que trabaja con productos de cercanía "actualizando la idea de ir a comer al pueblo".

Juan Manuel Salgado tiene 30 años y un currículo en el que figuran los hermanos Torres, Quique Dacosta, Martín Berasategui y Dani García, además de representar a España en el Bocuse d'Or en dos ocasiones. En Dromo (Badajoz), ofrece una cocina "muy cromática y ligera" que "rezuma diversión y desparpajo", basada en la despensa extremeña.

The Alchemix (Barcelona) es el "gastro-cóctel" de Sergi Palacín, de 28 años, que ofrece una cocina "seria, cosmpolita y no exenta de riesgo" y que fusiona Mediterráneo y Oriente gracias a su formación en elBulli y en Gaggan (Bangkok); y de El Celler de Can Roca proviene Camila Ferraro, del restaurante Sobretablas (Sevilla), con una cocina inspirada en el recetario sevillano tradicional.

Víctor Cuevas, de 29 años, trabajó con Romain Fornell y Paco Pérez antes de abrir Amadía (Madrid) hace medio año para ofrecer "platos presididos por la regularidad, el equilibrio y los productos de temporada de los que se abastece a través de proveedores de mucha envergadura", destaca Madrid Fusión en una nota difundida este jueves.

Vicky Sevilla, de 26 años, está al frente de Arrels (Sagunto, Valencia), donde aplica "descaro, talento y valentía" a la hora de "interpretar los sabores y tradiciones del entorno que la rodea", y Alejandro Serrano, de 22, del que lleva su nombre en Miranda de Ebro (Burgos). Tras trabajar en DiverXO, Coque y Azurmendi y ganar varios concursos de cocina creativa, aspira a ser Cocinero Revelación 2020 por su cocina "moderna, fresca, ligera y personal".

Samnuel Naveira es el jefe de cocina de de Mu-na (Ponferrada, León), donde cambia la carta cada mes y rescata productos y recetas leonesas como el cocido maragato, las croquetas de cecina o los escabeches de la tierra.