Fervor por el vinilo en el Record Store Day

Las tiendas de discos de vinilo de EEUU ponen de relieve hoy, en el Record Store Day, la experiencia única que supone entrar a un local de este tipo y tocar algún ejemplar de estos soportes físicos en los tiempos de archivos digitales.

En este día, propietarios y clientes celebran la "cultura" alrededor de estos locales, en los que los vinilos, que en décadas pasadas vieron arrinconado su protagonismo ante el avance del CD, confirma su estatus de objetos de culto y su auge entre los coleccionistas.

La fecha, que empezó a celebrarse en 2008 y en la que el grupo Metallica pasó horas con sus seguidores en una tienda de discos en San Francisco, ha congregado desde entonces a amantes de discos y a algunos músicos que han ejercido de "embajadores" de los formatos físicos, entre ellos Ozzy Osbourne, Iggy Pop, Jack White o Dave Grohl (Foo Fighters).

La jornada es una invitación a las nuevas generaciones a conocer y palpar un álbum, descubrir su arte y sentirse "dueños de la música", como explica a Efe Tim Unsell, quien junto con Drew Mitchell es dueño de 606 Records, ubicada en el barrio de Pilsen, en Chicago (Illinois).

"(Con) la música digital la gente no ha sentido que es dueña de la música, del producto, del arte. Al disco de vinilo tu lo puedes tocar, poner en el tocadiscos. Tienes una relación con él, en contraste con un archivo en tu computadora", aseveró Unsell, cuyo local es uno de los 30 de la ciudad que participan en esta fecha.

El propietario de 606 Records, cuya tienda tiene ofrece unos 20.000 discos de vinilo todo tipo de música, y en varios idiomas, reconoció que en el resurgimiento de este soporte la nostalgia puede haber sido también un factor.

"Quizás los jóvenes se acuerdan de cuando sus padres les compraron un tocadiscos", señaló Unsell, cuyo local ha programado para hoy recitales de grupos de rock y hasta nueve DJs.

Leticia Oliver, de Chicago, lamenta no haber guardado la colección de que poseía su madre, una maestra de escuela en el estado mexicano de Guerrero y cuya colección incluía música ranchera de Lola Beltrán y discos de Cri-Cri El Gallito Cantor.

"Usaba los discos de Cri-Cri en su salón de clases, pero cuando empezaron a salir los casetes, y luego la música digital, ella los quemó", recordó Oliver en declaraciones a Efe, para luego confesar su remordimiento de no haberlos guardado "ahora que este formato está de regreso".

Otros, como el estadounidense Deniz Tek, cantante y guitarrista, y uno de los miembros fundadores de la banda australiana de rock Radio Birdman, no ha parado de acudir a estas tiendas desde los 12 años, cuando compró su primer sencillo en una tienda de Ann Arbor, Michigan.

"Fue 'Surfin USA', de The Beach Boys, con la canción 'Shut Down' en la parte de atrás. Costaba 99 centavos e Iggy Pop estaba trabajando en la tienda", recordó el músico, tal como recoge la web de los organizadores de esta fecha, que este año tiene como embajadores al dúo de hip hop Run The Jewels.

La revalorización de los vinilos en los últimos años ha propiciado iniciativas para mejorar su calidad de audio, de por si mejor que la de los discos compactos como arguyen los entendidos, y su capacidad.

Ese es el caso de Rebeat Innovation, una compañía emergente con sede en Austria y que ha recibido un fondo de 4,8 millones de dólares para desarrollar discos llamados "Vinilo de Alta Definición", los cuales prometen mejoras en la calidad de audio, más tiempo de música (hasta un 30 % adicional) y un mayor volumen que los LPs convencionales.

Gracias a la inversión, el primer Vinilo HD podría estar en las tiendas durante 2019, según recoge el medio especializado Pitchfork.

Este desarrollo sería una señal de cómo los discos físicos, y en especial los vinilos, se mantienen de pie en épocas de "streaming" y archivos digitales.

Y es que, como señalan desde la web del Día de las Tiendas de Discos, "la música es una experiencia cuidadosa que va mucho más allá de la descarga".