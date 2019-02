Fesser y Jesús Vidal obtienen el Goya de la empatía de los presos de Sevilla

"Hacía tiempo que no me reía tanto", "tenía que haber más personas como él", "soy sordo y eso me ha complicado mucho la vida"... son algunos comentarios que Javier Fesser y Jesús Vidal han recibido de los presos que han disfrutado de "Campeones" en la cárcel, con alfombra verde y Goya incluido.

Es la última de las cinco cintas dedicadas al Goya que durante toda esta semana se han proyectado en Sevilla en el marco de las actividades paralelas organizadas como previa a la gala en la que este sábado se entregarán estos premios.

"Campeones" tiene once candidaturas, entre ellas además de mejor película, mejor director para Fesser y actor revelación para Vidal.

Malo será que no se lleven alguno pero, por si acaso, ambos han recogido ya un auténtico Goya tras charlar con casi doscientos internos de la cárcel Sevilla I después de ver su película, una actividad organizada por la ONG Solidarios para el desarrollo que desde hace veinte años -precisamente hoy cumple treinta el centro penitenciario- realiza un aula cultural con los internos.

Gracias al productor sevillano Gervasio Iglesias, colaborador habitual de la ONG, hoy uno de los internos, Antonio (actor antes del traspiés que le llevó a prisión) les ha entregado simbólicamente un Goya (el de Iglesias por "La isla mínima"), entre el cariñoso aplauso de un público sin esmoquin ni lentejuelas sino en vaqueros y chándal, pero enormemente agradecido.

La escena inicial en la que Vidal se lleva varias "tortitas, y no precisamente con nata" por poner una multa es una de las que más curiosidad ha despertado entre los internos, a los que ha contado que "los actores nos sentimos vulnerables" y ha recordado que cuando el protagonista Javier Gutiérrez se dirige por primera vez a todos ellos para entrenar a un equipo de personas con discapacidad intelectual, logró que sintiera eso con su "enfado".

Son varios los internos que han relatado que han trabajado, en algunos casos en cumplimiento de medidas en beneficio de la comunidad, con personas con discapacidad y aprendieron de ellos.

Les han preguntado si habrá "Campeones 2", a lo que Vidal ha respondido que aún queda mucho por disfrutar de "lo que nos está dando" esta película y el público "aún tiene que madurarla"; o por futuros proyectos de Fesser, que está reescribiendo su primer guion, "Historias lamentables", para la que algunos se han ofrecido.

No es la primera vez que Fesser hace pases de sus obras en prisión -ha bromeado con que espera que no fuera "una actividad obligatoria" y todos han gritado que no y según los responsables de la prisión ha habido más solicitudes que plazas-, y ha defendido que trabajar con personas con discapacidad intelectual le ha demostrado que "las etiquetas no valen para nada, todos tenemos limitaciones para unas cosas y preciosas capacidades para otras".

Admite que él tuvo suerte de encontrar pronto cuál es la suya pues si no "hubiera estado dando vueltas", pero ha lanzado un mensaje a los internos: "Todavía no he encontrado a nadie que no tenga una capacidad especial para hacer algo".

En el caso de las personas con discapacidad intelectual, se queda con su "inteligencia emocional" para "ponerse en el lugar del otro", que es lo que hacen los actores con sus personajes.

Para Jesús Vidal, lo más importante del cine y el arte en general es su capacidad para "mejorar el mundo en el que vivimos", y en el caso de "Campeones" ha comprobado "cómo ha cambiado la mirada hacia las personas con discapacidad".

Sus palabras han sido ovacionadas por los asistentes -incluyendo a un interno sordo que ha tenido una emotiva intervención en lengua de signos (con intérprete)-, y el calificativo a la película más repetido ha sido "muy bonita" y con "un mensaje muy positivo".

Agradecen actividades culturales como esta que les sacan "un poco de la rutina", cuentan Carlos y José Antonio, por las que apuesta Solidarios para hacer sentir a quienes están en prisión que también participan de la sociedad, explica su delegada Marisa Vázquez.

Laura Blanco