El Festival AFI tendrá aroma latino con "Roma" y "Todos lo saben"

La 32 edición del Festival del Instituto del Cine Americano (AFI), que arranca mañana, jueves, en Los Ángeles (EE.UU.), tendrá un fuerte componente latino con la inclusión de películas como "Roma", de Alfonso Cuarón, o "Todos lo saben", con Javier Bardem y Penélope Cruz.

México estará muy presente en el certamen con la participación de otras dos obras: "Nuestro tiempo", de Carlos Reygadas, y "La camarista", de Lila Avilés. También se proyectarán títulos de Chile ("Tarde para morir joven") y de Brasil ("Temporada"), así como cortometrajes de Brasil, Colombia, España y México.

El corto español es "Matria", de Álvaro Gago, condecorado con el gran premio del jurado en el Festival de Cine de Sundance, la cita más importante para las películas independientes en Estados Unidos.

El festival se abre mañana con el estreno mundial de "On the Basis of Sex", de Mimi Leder, un drama centrado en la vida de la joven abogada Ruth Bader Ginsburg antes de convertirse en jueza del Tribunal Supremo, donde lleva ejerciendo los últimos 25 años.

Ginsburg, una consagrada defensora de los derechos civiles en el país, logró ser en 1993 la segunda mujer en acceder al alto tribunal federal a propuesta del entonces presidente Bill Clinton.

La película cuenta con un reparto formado por Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux, Jack Reynor y Cailee Spaeny.

"AFI se fundó para celebrar la excelencia en el arte y asegurarlo para futuras generaciones", dijo en un comunicado Bob Gazzale, presidente del certamen. "Esta película es una historia esencial para nuestro tiempo", agregó.

El certamen incluye el estreno mundial de "A ciegas", con Sandra Bullock, y pases de obras tan esperadas como "La balada de Buster Scruggs", de los hermanos Coen; "Green Book", de Peter Farrelly, o "Viudas", de Steve McQueen.

El festival, que se celebrará hasta el día 15, tendrá como sedes principales el Teatro Chino, el Teatro Egipcio y el hotel Hollywood Roosevelt.