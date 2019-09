El Festival BIME Live completa su cartel con Foals y Floating Points

El festival musical BIME Live, que se celebra el 1 y 2 de noviembre en Bilbao Exhibition Centre (BEC) de Barakaldo (Bizkaia), ha completado su cartel para la edición de este año con la incorporación de los británicos Foals y Floating Points.

La organización del BIME Live ha anunciado en un comunicado las nuevas actuaciones que se suman a las ya anunciadas de Jamiroquai, Kraftwerk 3D, Amaia, Glen Hansard, Brittany Howard, Róisín Murphy y The Divine Comedy, entre otros.

Liderados por Yannis Philippakis, Foals, que encabezará la jornada del viernes junto a Kraftwerk 3D, presentará las canciones de su proyecto 'Everything not saved will be lost', un álbum editado en dos partes en el que los británicos vuelven a combinar la música de baile con el indie rock.

También se ha anunciado las actuaciones de Floating Points, nombre artístico del productor y doctor en neurociencia Sam Sephard exponente de la electrónica más vanguardista, y del dúo noruego de música electrónica Röyksopp.

La última incorporación al cartel es First Girl on The Moon, nuevo proyecto del dúo post-punk formado por Juancar Parlange y Eneko Cepeda, que presentará su álbum debut "Scars", que publica el 27 de septiembre y en el que mezcla punk, rock, electrónica y kraut.

El festival volverá a contar con el espacio Goxo, para el público más joven y la música urbana, y dispondrá de una zona de acampada en el mismo BEC, que ofrecerá a los asistentes "diferentes opciones de alojamiento", entre ellas "cápsulas con todas las comodidades".