Festival de Cine de Los Ángeles apuesta por la diversidad en su nueva edición

El Festival de Cine de Los Ángeles anunció este martes la programación para su edición de 2018, que se celebrará del 20 al 28 de septiembre y que, según sus responsables, apuesta por la diversidad en cuanto a las películas y cortometrajes seleccionados.

"Nuestra misión de encontrar nuevas y frescas voces de diferentes ejes culturales y geográficos sigue siendo real", dijo en un comunicado de prensa la directora del festival, Jennifer Cochis.

Todos ellos "estarán unidos por su habilidad para transportar, impactar e inspirar al público con el poder de su arte", añadió.

En el certamen participarán 26 países, y la programación constará de 40 películas, 41 cortometrajes y 10 trabajos audiovisuales por episodios.

Además, en las categorías a competición el 42 % de las películas contarán con una mujer como cineasta.

A la espera de que se anuncien las películas que inaugurarán y clausurarán el festival, la organización detalló hoy que concurrirán cintas como las brasileñas "Socrates", de Alex Moratto, y "The Cotton Wool War", de Cláudio Marques y Marilia Hughes.

Otras películas con sabor latino del Festival de Cine de Los Ángeles serán el documental mexicano-alemán "Mamacita", de José Pablo Estrada Torrescano, y el español "The Silence of Others", de Almudena Carracedo y Robert Bahar.