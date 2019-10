El Festival de Cine de Morelia lamenta la "miseria presupuestal" para la cultura en México

El vicepresidente del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Cuauhtémoc Cárdenas Batel, calificó de “miseria presupuestal” los recursos públicos anuales que se destinan a la cultura en México.

Durante la entrega de premios a las mejores películas presentadas durante la decimoséptima edición del FICM, Cárdenas Batel, nieto del expresidente mexicano Lázaro Cárdenas del Río, reclamó al Congreso un mayor presupuesto a la cultura en el país.

"Espero algún día decir que el presupuesto a la cultura ha alcanzado los porcentajes mínimos del producto interno bruto (PIB) que la Unesco recomienda, pero este año no es el caso”, dijo Cárdenas Batel, hijo de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, tres veces candidato a la Presidencia de la República en 1988, 1994 y 2000.

Al reclamar a las cámaras de diputados y senadores presupuestar mayores recursos para la cultura, en 2020, Cárdenas Batel dijo que cada año llega a este momento, en el FICM "con la esperanza de no tener que hablar de lo que he hablado ya muchas veces, de aquello en lo que he insistido tantas veces, pero la realidad me obliga a seguir diciéndolo.

El vicepresidente del FICM dejó en claro que los legisladores mexicanos tienen en sus manos la gran oportunidad de cambiar la realidad de la cultura en México, pues actualmente sólo se destinan 100 pesos anuales por cada habitante.

“Muy pronto se presentará el presupuesto 2020, es una buena oportunidad para empezar a componer esta situación; llevamos décadas arrastrando una situación de miseria presupuestal en la cultura, el presupuesto destinado a la cultura en este país es eso ¡miserable! 12.500 millones de pesos, 100 pesos por habitante al año”, mencionó.

Cuauhtémoc Cárdenas aclaró que los 12.500 millones de pesos destinados anualmente a la cultura en México representan apenas 650 millones de dólares que alcanzan para pagar unas 4 o 5 películas de la industria hollywoodense.

“La Unesco recomienda a los países destinar al menos el 1 % del producto interno bruto (PIB) a la cultura, eso equivaldría en México a cerca de 220.000 millones de pesos (unos 11.494 millones de dólares)”, precisó.