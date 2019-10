El Festival de cine Evolution premiará a Asif Kapadia, Lena Headey y Guy Nattiv

El Festival Internacional de Cine de Mallorca Evolution!, EMIFF, que alcanza este año su octava edición, proyectará a partir del día 23 un total de 91 películas procedentes de 17 países y, además del palmarés, entregara tres premios a los cineastas Asif Kapadia, Lena Headey y Guy Nattiv.

"Nuestro objetivo es unir, inspirar y aplastar las intolerancias a medida que continuamos nuestra misión de unir culturas y unir personas", ha asegurado la fundadora y directora del certamen, Sandra Seeling, en la rueda de prensa del festival mallorquín.

El premio principal del EMIFF, el Evolution Vision Award 2019, por compartir "la visión" del festival, será en la inauguración para el cineasta Asif Kapadia, ganador de un Oscar por "Amy".

En cuanto a los dos Evolutionary Award 2019, serán para "caras nuevas", según Seeling, si bien uno de ellos se entregará a la conocida actriz Lena Hill (la reina Cersei de "Juegos de Tronos"). La razón es que se le concede por su nueva faceta como cineasta, con el documental "The trap", escrito y dirigido por ella, que se proyectará, al igual que el largo "The flood" en el que actúa.

El otro premio es para Guy Nattiv, ganador del Oscar al mejor cortometraje por "Skin", cuyo estreno español será en el festival mallorquín, y autor de varios largometrajes.

Seeling ha explicado que el certamen continúa creciendo y ha recibido este año 1.200 inscripciones de 73 países. El programa lo formarán 21 largometrajes, 6 largos documentales y 70 proyectos cortometrajes. La sección "Made in Baleares" contará con 22 proyecciones.

Según la directora de EMIFF, en esta edición "la misión de unir culturas y personas es más acertada que nunca", con un programa que adopta una mirada crítica al clima, analiza la situación de la juventud y explora la realidad de las vidas LGTBQ, entre otras temáticas.

La película inaugural "Come as you are" revela la discriminación que aún se siente entre las comunidades de alguna discapacidad, ha explicado Seeling, que considera que con la programación de esta edición "las películas expresan unidad y amplían horizontes". La clausura será "Pullman" de Toni Bestard.

De las películas en competición, está confirmada la presencia de 40 cineastas internacionales. Para todos los largometrajes estará presente alguien del equipo para darlos a conocer.

En las jornadas "Producers club" habrá récord de participación, con más de 70 asistentes a sus talleres, clases magistrales y otras iniciativas de formación especializada en casting, producción y arte temático entre otras áreas.

La sección de "Cine con coche" proyectará 4 películas, de las que destacan "Easyrider", por sus 50 años, en un evento junto con asociación de moteros y la Film Comission; y el 30 aniversario de "Cuando Harry encontró a Sally".

Entre las novedades del festival, este año, en colaboración con la Mallorca Film Comission, vendrán cineastas de China para explorar el mundo audiovisual de Mallorca y la posibilidad de rodar en la isla, ha detallado Seeling. En el marco de esta colaboración se proyectará el largo "Priestess", con el actor principal, y en "Producers club" se celebrará "Mujeres del cine chino y mujeres del mundo balear", comparando ambos colectivos.

Por primera vez el festival estrena una serie de televisión, la producción de la BBC "Mallorca Files", con los actores Elen Rhys y Julian Looman, que vendrán a presentar los dos primeros capítulos.