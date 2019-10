El Festival GEMS inicia la edición de 2019 con una noche "almodovariana"

La fiesta cinéfila GEMS 2019 de Miami ha tenido un arranque almodovariano este jueves con la proyección de "Dolor y gloria", la última película del director español Pedro Almodóvar y que ha estado acompañado de una exhibición de afiches y fotogramas.

El realizador manchego, cuyo más reciente largometraje se vocea como firme candidato a los premios Óscar, es considerado uno de los tres grandes directores de la cinematografía española, junto con Luis Buñuel y Carlos Saura, según dijo el cónsul español en Miami, Cándido Creis Estrada, antes del pase de la película.

En un abarrotado Tower Theatre, en el barrio de la Pequeña Habana de Miami y sede de este festival no competitivo, Creis recordó además que Saura fue homenajeado hace dos años en el Festival de Cine de Miami, un evento de fuerte espíritu iberoamericano.

Almodóvar y los protagonistas de "Dolor y gloria", como Antonio Banderas y Penélope Cruz, estuvieron presentes esta noche a través de 15 afiches expuestos en la segunda planta del teatro, así como en los fotogramas de películas representativas del director como "Todo sobre mi madre", "Tacones lejanos" o "Mujeres al borde de un ataque de nervios" que se exhiben en el lobby.

El último, alabado y autobiográfico largometraje de Almodóvar ha dado el pistoletazo de salida a esta muestra después de un notable desembarco el pasado fin de semana en EE.UU., en el que a pesar de ser un estreno limitado (cuatro cines en mercados clave) cosechó en total 160.000 dólares.

GEMS 2019, organizado por el Miami Dade College (MDC) y que es un adelanto de lo que se verá en el Miami Film Festival de 2020, exhibirá hasta el domingo un total de 18 largometrajes, incluido "Parasite", del surcoreano Bong Joon-ho, que bajará el telón de esta muestra.

En los próximos días se proyectarán en el Tower Theatre, en el centro de Miami, películas como "The Two Popes", del brasileño Fernando Meirelles, con Anthony Hopkins y Jonathan Pryce como protagonistas, o "Staff Only", de la española Neus Ballús y que será presentada el domingo por su protagonista, la debutante Elena Andrada.

GEMS 2019 ha programado además "La vérité", un homenaje a la actriz Catherine Deneuve del japonés Kore-eda Hirokazu, hablado en francés, y "Motherless Brooklyn", de Edward Norton, que escribió, dirigió y actuó en el filme.

Asimismo, "Honey Boy", dirigida por Alma Har'el y escrita y protagonizada por Shia LaBeouf, y "Grâce à Dieu", del francés François Ozon formarán parte de la programación del festival.

El documental de Alan Berliner "Letter to the Editor", el drama "Litus", del español Dani de la Orden, y las taquilleras comedias "Top End Wedding", del australiano Wayne Blair, y "Taxi a Gibraltar", una coproducción hispano-argentina dirigida por Alejo Flah, son otros de los filmes programados.

Entre las películas que forman parte de GEMS 2019 figuran algunas que competirán en la próxima edición del festival de cine de Miami, una importante vitrina para el cine iberoamericano en Estados Unidos, aunque muestra películas de todo el mundo, y cuya 37 edición tendrá lugar del 6 al 15 de marzo de 2020.