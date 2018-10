Festival In-Edit de documental musical se abre hoy con un filme sobre Elvis

Filmes sobre George Michael, Rolling Stones o Ethiopiques destacan en el Festival de cine documental musical In-Edit, que comienza hoy con la proyección de "The King", una biografía coral de Elvis Presley.

En In-Edit se proyectará "Cocksucker Blues" (Robert Frank, 1972), la película sobre Rolling Stones vetada en su momento por el propio grupo y de la que únicamente se autorizan contadísimas proyecciones al año en todo el mundo, que da testimonio de su gira americana de 1972.

En el festival se podrán ver 57 películas en los cines Aribau de Barcelona desde hoy hasta el 4 de noviembre, y 17 documentales en Madrid del 31 octubre al 4 de noviembre.

Transcurridas cuatro décadas desde la muerte de Elvis Presley, el director Eugene Jarecki y el coproductor Steven Soderbergh protagonizan un ambicioso viaje coral a bordo de su Rolls Royce del '63 para atravesar el país tanto física como emocional y políticamente.

Del Misisipi a Las Vegas, con parada en Memphis, Nashville, Nueva York y Hollywood, la figura a la vez heroica y trágica de Elvis se erige como paradigma del sueño americano, sus verdades y falsedades.

Las voces de viejos amigos, vecinos y colaboradores se suman a la de analistas y activistas políticos, conciudadanos de toda edad y condición y músicos como John Hiatt, Emmylou Harris, Chuck D (Public Enemy), The Handsome Family, M. Ward, Mary Gauthier o Immortal Technique, actores como Alec Baldwin, Mike Myers o Ethan Hawke y autores como David Simon ("The Wire") o el ensayista cultural Greil Marcus.

Y, en un portentoso ejercicio cinematográfico de sociología musical, componen entre todas ellas una visión crítica de la grandeza y las miserias de una nación/imperio en declive mientras, en la tele, Donald Trump acaricia la presidencia.

También se exhibirá "George Michael: Freedom!" (George Michael & David Austin, 2017-Montaje del director), narrada y codirigida por el propio George Michael hasta pocos días antes de su muerte.

En la última jornada de In-Edit se exhibirá "Yo soy la rumba", de Palomo Zapata, que narra la aventura artística y personal de Peret, el artista que "con un poco de mambo, un chorro de tanguillo y una pizca de rock creó la rumba catalana".

Asimismo, el domingo día 28 se proyectará "In the middle of Norway", de la barcelonesa, residente en Estocolmo, Mia P. Salazar, sobre la doble vida del valenciano Jorge Martí: cantante de éxito en verano del grupo indie La Habitación Roja y enfermero de pacientes con Alzheimer en Molde (Noruega) en invierno.