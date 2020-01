El Festival Jazz Plaza de La Habana abre este martes con músicos de New Orleans

El Festival Internacional Jazz Plaza abrirá este martes en La Habana su edición 35 con la participación de músicos invitados de unos veinte países, incluidas tres bandas que llegarán desde Nueva Orleans, la legendaria cuna de este género musical en Estados Unidos.

La cita anual más importante del jazz en Cuba tendrá como principal escenario el Teatro Nacional y en su cartel inicial se presentarán Bobby Carcassés -uno de sus fundadores- junto al joven cantante y compositor Erick Iglesias, conocido artísticamente como "Cimafunk", una de las revelaciones de la música fusión de la isla.

Los organizadores del Festival han anunciado que se unirán al showman Carcassés -Premio Nacional de Música 2012- y a Cimafunk las bandas estadounidenses The Soul Rebels, Big Chief Monk Boudreaux y Tank and The Bangas.

El evento jazzístico rendirá homenaje a músicos cubanos como los desaparecidos Juan Formell y Félix Chapotín, así como al grupo Irakere, con un programa de presentaciones hasta el 19 de enero en diversos espacios de La Habana y la ciudad oriental de Santiago de Cuba.

El Jazz Plaza contará en esta edición con artistas procedentes de España, Holanda, Martinica, Austria, Alemania, Suecia, Noruega, Puerto Rico, México, Venezuela, Chile, Argentina, Australia, Canadá, Brasil y Colombia.

Entre ellos figuran músicos estadounidenses como el guitarrista Stanley Jordan, el saxofonista David Liebman, el compositor Ned Sublette, y el director ejecutivo de la Fundación Short Trombone, Bill Taylor, Miguel Zenón y Eddy Gómez, de Puerto Rico, la española Andrea Motis, Line Cruse (Holanda) y Lichel Alabo (Martinica).

El Festival también acogerá desde el próximo miércoles 15 y hasta el día 18 el coloquio "Leonardo Acosta in memoriam", en la reconocida Fábrica de Arte Cubano (FAC).

Allí se reunirán investigadores y musicólogos de 13 naciones para desarrollar cases magistrales, charlas ilustradas, conferencias, presentaciones de discos, audiovisuales y varios paneles.

En ese programa estará incluida la charla ilustrada "La tradición de Mardis Gras y la conexión Cuba-New Orleans", que ofrecerán los estadounidenses Monk Boudreaux, Big Chief y el compositor y productos discográfico Ned Sublette.

El pianista cubano Roberto Fonseca, junto a otros instrumentistas serán los encargados del espectáculo de cierre del Jazz Plaza que estará dedicado a festejar el 90 cumpleaños de la famosa cantante Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club.