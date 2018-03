El Festival Latino de Chicago presenta "lo mejor" del cine iberoamericano

El Festival Internacional de Cine Latino de Chicago (EEUU) tendrá del 5 al 19 de abril próximo "lo mejor de lo mejor" de los realizadores iberoamericanos, aseguró hoy el director ejecutivo del certamen, Pepe Vargas, sobre los 63 largometrajes y 47 cortos en cartel.

"Todos los años nos esforzamos y esta vez superamos las expectativas", declaró en un comunicado el colombiano Vargas, quien escogió para la gala de apertura de la trigésimo cuarta edición la comedia puertorriqueña "Broche de Oro: Comienzos", de Raúl Marchand Sánchez, y el cortometraje "From Now On", de Ivonne Coll.

En la noche de clausura, el 19 de abril, el festival rendirá homenaje al actor argentino Ricardo Darín, quien recibirá el Premio Gloria a la trayectoria durante la exhibición de una de sus últimas películas, "La cumbre" (2017), dirigida por su compatriota Ricardo Mitre.

Darín interpreta el papel de un presidente, acompañado en el reparto por su compatriota Dolores Fonzi, el mexicano-español Daniel Giménez Cacho y los chilenos Alfredo Castro y Paulina García, además del estadounidense Christian Slater.

El festival destacó hoy los estrenos mundiales de tres realizaciones de 2018: la comedia "Operación Concha", del español Antonio Cuadri; "La palabra de Pablo", del salvadoreño Arturo Menéndez, y "Lo que podríamos ser", del mexicano Javier Colinas.

España también estará representada por "Cuando más grande, mejor", de Ventura Pons; "Nosotros", de Felipe Vara de Rey, y la coproducción con Guatemala, "Los gigantes no existen", de Chema Rodríguez.

De los directores españoles Jorge Martínez y Javier Limón se exhibirá un homenaje a la vida y música del maestro guitarrista Paco de Lucía con el documental filmado en nueve países "La guitarra vuela: soñando a Paco de Lucía".

De Argentina se destaca además la participación de "Esperaré por ti", de Alberto Lecchi, protagonizada por Darío Grandinetti.

Como representación del cine de Brasil fue escogida "Buenas maneras", de Juliana Rojas y Marco Dutra, ganadora del Premio Especial del Jurado en el festival de Locarno (Suiza) y el de mejor filme en el Festival Internacional de Sitges (España).

Asimismo, "La bestia en la jungla" de Pablo Betti, Eliane Giardini y Lauro Escorel; "Berenice", de Allan Fiterman, y "Querida madre", de Jeremías Moreira.

El cine chileno estará representado por "La memoria de mi padre", de Rodrigo Bacigalupe Lazo; "Princesita" de Marialy Rivas y "Niñas araña", de Guillermo Helo.

Igualmente "La novia del desierto", coproducción de Chile y Argentina, dirigida por las argentinas Cecilia Atán y Valeria Pivato, y protagonizada por la chilena Paulina García.

De México fueron seleccionadas "American Curious" de Gabilú Lara; "Vuelven", el tercer largometraje de Issa López, que le valió el premio a Mejor Dirección del Fantastic Fest de 2017; "Cuernavaca", de Alejandro Andrade Pease, y la coproducción con Costa Rica "Violeta tiene un plan", dirigida por Hilda Hidalgo.

Por parte del cine colombiano el cartel del certamen incluye "Virus tropical", de Santiago Caicedo; "Amalia, la secretaria", de Andrés Burgos, y "El concursante", de Carlos Osuna.

De Perú se destacan la comedia "Siete semillas", de Daniel Rodríguez Risco; "Vientos del sur", de Franco García Becerra, y "Eternidad", ópera prima de Oscar Quispe Catacora.

De Paraguay, "Los buscadores", dirigida por Juan Carlos Maneglia y Tana Schembori, y de Cuba por "Últimos días en La Habana", de Fernando Pérez.

De Estados Unidos figuran un documental de Bradley Coley, en coproducción con Honduras, "Doce poemas de amor desde la Capital de Asesinatos del Mundo", producida por el actor y director James Franco, y "Murder in the Woods", de Luis Iga, protagonizada por el veterano intérprete hispano Danny Trejo.