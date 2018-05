El Festival de Locarno concederá el Premio Excelencia al actor Ethan Hawke

El Festival de Cine de Locarno, cuya septuagésimo primera edición se celebrará del 1 al 11 de agosto, otorgará el Premio Excelencia al actor, director y guionista estadounidense Ethan Hawke, informó hoy la organización.

La estrella de Hollywood recogerá el premio el 8 de agosto en la Piazza Grande de Locarno, escenario principal del Festival de Cine, con motivo del estreno internacional de su filme más reciente como director, "BLAZE", que fue presentado en el Festival Sundance.

Ethan Hawke, de 47 años, es un "talento con múltiples facetas del cine estadounidense e internacional", señaló la organización del Festival de Locarno en un comunicado.

En su carrera de más de 30 años el actor "nunca ha dejado de experimentar, probando nuevos géneros y medios y siempre ha mantenido una mirada comprometida", agregó.

Ethan Hawke, que debutó a los 14 años en el mundo del cine con "Exlorers" (1985), se hizo conocido con "El club de los poetas muertos" (1989), dirigida por Peter Weir, en la que interpretó al introvertido estudiante Todd Anderson junto a Robin Williams.

El actor fue además la estrella a partir de 1995 de la trilogía de Richard Linklater "Antes de Amanecer", "Antes del atardecer" (2003) y "Antes de la medianoche" (2013).

En la secuela y la tercera parte Hawke participó también como guionista, y ambas fueron nominadas a los premios Oscar.

El actor también trabajó de manera regular con otros directores, como Andrew Niccol: "Gattaca" (1997), "Lord of War" (2005), "Good Kill" (2014); "Antoine Fuqua: "Training Day" (2001), "Brooklyn's Finest" (2009) y "The Magnificent Seven" (2016).

Pero fue su actuación frente a Denzel Washington en "Training Day" la que le reportó su primera nominación al Oscar como mejor actor de reparto.

Una segunda nominación llegaría en 2014, de nuevo bajo las directrices de Richard Linklater, por su papel en "Boyhood", que fue rodado durante 12 años, de 2002 a 2013.

En los últimos años, Ethan Hawke prosiguió su carrera con algunos de los directores más respetados en Hollywood, e interpretó el papel principal en "First Reformed", escrito y dirigido por Paul Schrader.

Su debut como director lo hizo con "Chelsea Walls" (2001), seguido de la adaptación al cine de su segunda novela "The Hottest State" (2006), el documental "Seymour: An Introduction" (2014) y más recientemente el filme "BLAZE", que versa sobre la controvertida vida del cantante de country y autor Blaze Foley, interpretado por Benjamin Dickey.