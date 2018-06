Festival Montreux inaugura una nueva edición con un marcado carácter rockero

El Festival de Jazz de Montreux (Suiza) inaugura hoy su 52 edición con una programación marcada por la presencia de importantes leyendas del rock pero también de jóvenes promesas que ofrecerán al público un viaje por la historia de este género.

Haciendo honor a su carácter ecléctico e innovador, este evento musical que se alargará hasta el próximo 14 de julio también contará con pesos pesados del jazz y el soul y con artistas procedentes del universo folk, el hip-hop, el R&B y la música electrónica.

El pop de Étienne Daho y el jazz del italiano Paolo Conte serán los encargados de estrenar esta noche el escenario del Auditorio Stravinski, reservado a los artistas más consolidados.

Este mismo escenario también será testigo de las actuaciones de grandes nombres como Van Morrison, Iggy Pop, Billy Idol o Zucchero, y de músicos descubiertos por el festival que forman parte de una nueva generación, como es el caso del británico Rag'n'Bone Man o de Jamie Cullum.

Cullum, fiel al festival desde 2004, se dio a conocer gracias a sus versiones de temas de grandes artistas como Rihanna o Jimi Hendrix y ahora presenta su álbum más personal con el 100 % de los temas de composición propia.

Asimismo, Montreux será una de las paradas de la gira de despedida de Deep Purple, pioneros del hard rock, que interpretarán los temas de su vigésimo álbum "Infinite" (Infinito).

Además, el público que se acerque hasta esta ciudad a orillas del lago Leman tendrá la oportunidad de presenciar el retorno de N.E.R.D, con Pharrell Williams, Chad Hugo y Shay Haley, que después de siete años sin pasar por el estudio vuelven a los escenarios con el álbum "No One Ever Really Dies" con ritmos del hip-hop urbano.

The Hollywood Vampires y Gilberto Gil son otros de los artistas destacados que pasarán por el Stravinski.

"Es justo el tipo de programa que nos gusta, porque mezcla a artistas muy variados y este es el ADN del festival", aseguró a Efe su director, Mathieu Jaton, en su presentación.

Como novedad, la creación del espacio The House of Jazz, que se ubicará en el Petit Palais de Montreux, permitirá ofrecer veladas más íntimas.

Este espacio se dividirá en dos ambientes distintos para rendir homenaje al jazz de ayer y descubrir el jazz de mañana, a través de conciertos, talleres, sesiones de improvisación y exposiciones.

Artistas como Gregory Porter, Avishai Cohen, Stanley Clarke, Kenny Neal o Alfredo Rodríguez pasarán por este escenario.

En el Montreux Jazz Lab, el espacio más experimental de todos, se podrán descubrir jóvenes talentos como Tamino y Flèche Love o la actriz y cantante francesa Charlotte Gainsbourg, entre muchos otros.

En total, durante 16 días el festival ofrecerá más de 400 conciertos, de los cuales 250 son gratuitos, en 15 escenarios ubicados en distintos puntos de esta localidad suiza.

La organización prevé que aproximadamente 250.000 personas acudan a esta cita musical.

El Festival de Jazz de Montreux nació en 1967 y desde entonces ha acogido en sus escenarios a grandes artistas de renombre al mismo tiempo que ha dado a conocer a muchos otros jóvenes talentos mezclando distintos géneros musicales.

Ivet Puig