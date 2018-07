El Festival de Teatro de Almagro llega a su fin con cerca de 33.000 espectadores

El Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro ha echado el telón de su 41 edición con más de 60 llenos absolutos y con cerca de 33.000 espectadores que durante casi todo el mes de julio han ocupado las butacas de los espacios escénicos.

El director de la cita teatral, Ignacio García, que hoy ha ofrecido una rueda de prensa en el Palacio de los Oviedos de Almagro, edificio del siglo XVI que ha sido recuperado para el festival este año, ha calificado de éxito "apabullante" esta edición que ayer terminó.

García ha comentado que el objetivo que se había propuesto el equipo del festival de hacer una verdadera "defensa del patrimonio del Siglo Oro" se ha cumplido con éxito, a pesar de que esta edición ha contado con un 20 % menos de presupuesto con respecto a la edición anterior.

El festival cierra con 554.163 euros en taquilla, lo que ha supuesto cubrir con los ingresos de las entradas puestas a la venta el presupuesto total, que ascendía a 500.000 euros.

García, que no ha querido centrar su balance en las cifras, ha señalado que el festival se ha convertido en "el mejor del mundo" en cuanto a teatro clásico, con gran repercusión en los medios de comunicación, que ha supuesto un impacto económico superior a los 22 millones de euros.

El director de festival ha indicado que la programación ha sido fiel a los nuevos ejes marcados como era "defender nuestro patrimonio, crear un puente con Latinoamérica, presencia femenina y hacer del hecho cultural una cita accesible e inclusiva"

En este sentido, ha apuntado que de las 124 representaciones programadas, 108 han sido de textos del Siglo de Oro originalmente escritos en español.

También ha destacado la histórica participación de Colombia en el festival que ha supuesto "un antes y un después".

García ha reconocido que soñaron un festival en el que "América no era un complemento, en que la parte femenina fuera importante, y no sólo no han sido un complemento, si no que han tenido el peso suficiente para convertirse en una parte fundamental".

"Queremos contar de nuevo con América, con la presencia de las mujeres, con las producciones locales, nos hemos atrevido a ello y no vamos a renunciar a hacerlo en el futuro", ha asegurado.