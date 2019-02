Filipinas asegura en Ginebra que Duterte no está tras la detención de María Ressa

Una delegación del Gobierno de Filipinas que viajó a Ginebra en el marco de una campaña para mejorar la imagen del Ejecutivo de Rodrigo Duterte en el exterior afirmó hoy que el presidente no tuvo nada que ver con la reciente detención de la famosa periodista Maria Ressa, conocida crítica del mandatario.

"A quien hay que dirigir el foco es a quien presentó la demanda por libelo (el empresario Wilfredo Keng), al que no conocemos y no es nuestro amigo. El presidente también dijo que no conoce a ese señor", declaró el también periodista Joel Egco, uno de los miembros de la delegación oficial filipina.

Ressa, la directora del portal de noticias Rappler elegida persona del año 2018 por la revista "Time", fue detenida en la redacción de su medio la semana pasada y salió en libertad tras pagar una fianza de unos 1.900 dólares (1.700 euros) debido a un controvertido caso de difamación por un artículo publicado en 2012 sobre Keng.

El empresario "está usando todos los medios legales posibles para que sus quejas sean atendidas", mientras que Ressa "podría considerar el libelo como una oportunidad para defenderse", subrayó Egco, quien afirmó que él mismo había sido acusado tres veces de ese delito y eso para su gremio "puede considerarse una condecoración".

La delegación filipina, que también viajó recientemente a Bruselas, realiza esta gira europea para defender que durante el Gobierno de Duterte -conocido por sus duros ataques verbales, también contra los periodistas- ha mejorado la seguridad y la libertad de expresión en ese archipiélago.

En este sentido, Kris Ablan, de la Oficina de operaciones de comunicaciones presidenciales, mencionó avances como el hecho de que el país haya sido retirado por la organización Reporteros Sin Fronteras de la lista de cinco naciones más peligrosas para ejercer el periodismo.

Miembros de la delegación tacharon de "traidores" a algunos medios críticos con el Gobierno de Duterte, que en su opinión intentan "demonizar" el actual Ejecutivo.

Sobre las críticas públicas de Duterte a la prensa, Egco señaló que "el carácter de un hombre no debe medirse por lo que dice, sino por lo que hace".

Recordó en ese sentido que la primera decisión administrativa de Duterte al llegar al poder fue crear el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Seguridad de los Medios de Comunicación, del que el propio Egco es subsecretario.