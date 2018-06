Fito & Fitipaldis despiden en Madrid, a golpe de clásicos, su 20 aniversario

"Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando", reza el tema con el que Fito & Fitipaldis ha abordado su tercer lleno en el WiZink Center dentro de la gira "20 años, 20 ciudades", tour que ha culminado hoy con clásicos como "Soldadito marinero" y con amigos y maestros, como Rosendo.

Ya pasaron por el conocido popularmente como Palacio de los Deportes de Madrid ayer mismo, y antes, el día 2 de junio. Dos días que el grupo bilbaíno abarrotó el estadio, como ha ocurrido esta noche en el último concierto de una gira que ha celebrado dos décadas de comunión entre Adolfo Cabrales "Fito" y los "Fitipaldis".

El público de Madrid ha respondido al rockero mueve masas llenando de calor un concierto veraniego bajo cubierta, con Dani Martín y Rosendo como artistas invitados para cerrar estos dulces años que, con la trayectoria previa del vocalista en "Platero y Tú", suenan a poco.

"Que viva este cabrón. Os vais a cagar con lo que viene ahora", guiñaba el ojo Dani Martín tras su breve paso por el escenario, justo antes de que desfilase por las tablas el mítico Rosendo con la igual de mítica "Maneras de vivir". Martín estaba en lo cierto, y el rock and roll patrio ha levantado a todos los "fitipaldis" reunidos en Madrid.

En torno a las 21:05 horas, Fito ha entrado en escena en su recurrente WiZink Center -un estado con capacidad para 17.400-, aunque en forma de dibujo animado en un vídeo que se ha reproducido en la pantalla central del escueto escenario, con otras dos laterales.

Un par de minutos después toda la banda, ya de carne y hueso, ha comenzado fuerte la noche con las primeras notas de "Siempre estoy soñando" y su profética frase inicial "Mientras me aguanten los huesos, yo quiero seguir cantando".

Fito & Fitipaldis han cumplido esa promesa tácita con su entregado público, y esta noche de clásicos ha continuado con "Un buen castigo", del álbum "Lo más lejos de tu lado" (2003), aquel mítico que incluye el melancólico "Soldadito marinero", corte que no ha llegado hasta los esperados bises de la noche madrileña.

Antes, no han faltado "Por la boca vive el pez", "Me equivocaría otra vez", "Quiero beber hasta perder el control", "Garabatos", "Todo a cien" o "Donde todo empieza".

"Que noche hoy. Es que hoy acabamos esto. No es fácil tocar hoy", decía Fito en una de sus escasas pero intensas charlas al jubiloso público, que ha podido disfrutar de otros grandes nombres del panorama musical español en esta velada.

Muchachito, telonero durante toda la gira "20 años, 20 ciudades", ha subido al escenario en torno a las 22:00 horas para acompañar al tema "Yo no soy Bob Didley". Después, aún en comunión con sus guitarras españolas, Fito y Muchachito han revolucionado el recinto acompañados por el saxofonista con "Me tienes frito" y sus lagartos, que cambian de piel.

De piel no, pero pronto han cambiado los bilbaínos de compañeros de repertorio. "Quizá lo mejor de celebrar este 20 aniversario, lo primero, cómo no, es cantar para todos ustedes", decía Fito.

"Pero además -continuaba el vocalista- tenemos la suerte cada noche de compartir el escenario con artistas a los que admiramos y amigos a los que queremos muchísimo. Es el caso que va a ocurrir ahora", presentaba Fito a Dani Martín, madrileño que ha pedido palmas para interpretar con el de Bilbao "Las nubes de tu pelo".

Martín avisaba que los parroquianos se iban a "cagar" con el resto del concierto, y nada más salir del escenario, Fito soltaba otro contundente "no es nada complicado presentar al siguiente artista".

"Creo que hay mucha gente que hacemos rock and roll en este país y la culpa es de él. Eso lo he pensado siempre. Si no es por él, yo no tengo esta guitarra, y no hago una canción en mi puta vida", sentenciaba un Fito al que solo le ha faltado añadir "señoras y señores, con ustedes, Rosendo".

El veterano rockero ha llevado su inconfundible "Maneras de vivir", de cuando aún comulgaba en Leño, y ha levantado a un entusiasta audiencia que ha seguido disfrutando de "Entre la espada y la pared", "Tarde o temprano", "La casa por el tejado" y "Antes de que cuente diez", ya con la banda en solitario.

Fito & Fitipaldis han concluido el jolgorio por las dos décadas del álbum "A puerta cerrada" con cuatro bises. "Rojitas las orejas", "Soldadito marinero", "Entre dos mares" y "Acabo de llegar" se han sucedido con un mensaje final: "Gracias por acompañarnos estos 20 años, Madrid".

Todo el staff técnico y sus familias, pañuelos blancos al aire, ha acompañado al grupo en el último tema, un regalo tanto para sus seguidores como para la cumpleañera banda, que no ha desperdiciado la ocasión para mandar un beso a Joaquín Sabina, cantautor que se quedaba "mudo" en este mismo recinto el 16 de junio.