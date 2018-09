Florian Henckel navega del melodrama a la telenovela en "Obra sin autor"

Más de tres horas de metraje que empiezan como un melodrama clásico y acaban como una telenovela es lo que presentó hoy en Venecia el alemán Florian Henckel von Donnersmarck en "Obra sin autor", una historia en la que el realizador ha querido adentrarse en la "creatividad humana".

Tras sorprender con su ópera prima, "La vida de los otros" (2006) -Óscar al mejor filme en lengua no inglesa- y decepcionar con la americana "The Tourist" (2010), Henckel regresa a la historia de su país con "Obra sin autor", una película llena de giros, reencuentros y estereotipos que no ha sido bien recibida en la Mostra, donde compite por el León de Oro.

Protagonizada por Paula Beers, Tom Schilling y Sebastian Koch, la película cuenta la historia de un pintor, desde su niñez en la Alemania nazi hasta su huida de Berlín del este en busca de su libertad como artista.

"Me enamoré de la idea de hacer una exploración de la creatividad humana, de cómo es posible esta alquimia en estas personas, que transforman todas las heridas de su vida en arte", explicó hoy el realizador en rueda de prensa.

Siempre buscó "una historia que fuera en esa dirección", dijo Henckel, que se refirió a la importancia de la libertad en el arte, que es lo que busca Kurt (Schilling).

"Yo creo en el arte libre, quería mostrar que si un sistema político comienza a tener una idea de cómo debe ser el arte, el arte está ya perdido", ya sean los nazis o los comunistas. "Solo cuando una persona busca liberarse, puede vivir su talento", afirmó.

Una película llena de vicisitudes para los protagonistas, como suele ocurrir en las telenovelas, con personajes muy honestos y otros tremendamente malos, que traza un retrato de Alemania a lo largo de varias décadas con una ambientación muy cuidada.

Y que centra su discurso en la libertad artística y de expresión, como explicó el realizador.

"Sé que el tipo de libertad de expresión que hay en Estados Unidos, donde puedes decir todo, puede conducir al caos y al sufrimiento, pero prefiero ese sufrimiento al sufrimiento de la autocensura. Estoy dispuesto a aceptar ese caos", agregó Henckel.

Con los crímenes cometidos por los nazis como telón de fondo, el realizador ha encontrado una nueva forma de "contar la memoria del país", en palabras de uno de los productores del filme, Jan Mojto.

"Es un filme sobre la Alemania de hoy, que es el único país de Europa, más allá de que los crímenes que cometió son los más terribles que se puedan imaginar, que ha afrontado realmente su pasado", afirmó.