"Ford v Ferrari" vuela en los cines de EE.UU. y "Charlie's Angels" se hunde

Los cines de Estados Unidos vivieron un fin de semana de contrastes con dos esperados estrenos que siguieron trayectorias opuestas: "Ford v Ferrari" voló muy alto y dominó la taquilla, mientras que la nueva "Charlie's Angels" decepcionó en su desembarco en la gran pantalla.

Según los datos ofrecidos por el portal especializado Box Office Mojo, la cinta sobre carreras de coches "Ford v Ferrari" obtuvo 31 millones de dólares en el apartado "doméstico", que en la jerga del sector incluye los ingresos en EE.UU. y Canadá.

Con unas espectaculares escenas de carreras y la dirección de James Mangold ("Logan", 2017), esta película relata la historia real del peculiar piloto Ken Miles (Christian Bale) y del veterano diseñador de vehículos Carroll Shelby (Matta Damon), que retaron en los años 60 con Ford a la todopoderosa Ferrari en las 24 Horas de Le Mans.

El segundo puesto fue para el filme bélico "Midway", que sumó 8,7 millones de dólares.

De la mano de Roland Emmerich ("Independence Day", 1996) y con un reparto en el que figuran Luke Evans, Patrick Wilson, Dennis Quaid, Ed Skrein, Mandy Moore y Darren Criss, esta película se basa en la batalla de Midway, uno de los enfrentamientos decisivos en el Pacífico de la II Guerra Mundial.

La nueva "Charlie's Angels" se tuvo que conformar con la tercera posición y los 8,6 millones de dólares que obtuvo en su estreno se quedaron lejos de las expectativas de los expertos.

Kristen Stewart, Naomi Scott y Elia Balinska se encargan de interpretar a las tres extraordinarias agentes de esta nueva entrega de "Charlie's Angels" que ha contado con la dirección de Elizabeth Banks ("Pitch Perfect 2", 2015).

Por su parte, la comedia "Playing with Fire" que protagoniza John Cena se anotó 8,5 millones de dólares.

Centrada en un singular y particular grupo de bomberos, "Playing With Fire" cuenta cómo Jake Carson (Cena) se debe hacer cargo de tres niños mientras trata de no descuidar sus labores profesionales.

Finalmente, "Last Christmas" consiguió 6,7 millones de dólares.

Emilia Clarke, que este año se despidió por todo lo alto de los fans de "Game of Thrones", cambia de registro completamente con esta comedia romántica de aroma muy navideño firmada por Paul Feig ("Bridesmaids", 2011) y donde cuenta con Henry Golding como pareja de baile.