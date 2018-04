Los Foros por la Memoria critican la tardanza de los trabajos de exhumación

La Federación Estatal de Foros por la Memoria ha criticado hoy la tardanza que han sufrido los trabajos preliminares para las exhumaciones en el Valle de los Caídos tras los distintos requerimientos de Patrimonio para llevarlos a cabo.

En declaraciones a Efe un miembro de la plataforma Xulio García ha explicado que los "trabajos iniciados tan tardíamente en Cuelgamuros demuestran la incapacidad del Estado para resolver una cuestión y es que España sigue manteniendo el mayor monumento fascista del mundo".

"Lamentablemente los trabajos iniciados no son más que un traslado administrativo de restos. La justicia pasa por modificar la naturaleza del Valle, empezando por la salida de los restos de Franco y Primo de Rivera y desacralizar el lugar", ha añadido.

Asimismo, ha recordado que las víctimas que se van a intentar localizar son "todas secuestradas por los franquistas". "Las del Ejército sublevado también fueron llevadas allí sin consentimiento", ha añadido.

"El Valle de los Caídos es como una espada de Damocles clavada en el corazón de España y no hay resignificación posible que cambie el sentido de esa construcción. No es una cruz cristiana, es la cruz de Espartaco, un símbolo de tortura y opresión. Los valores cristianos no están allí presentes por mucho que haya una iglesia", ha valorado.

El pasado 23 de abril los expertos iniciaron los trabajos técnicos previos a las dos primeras exhumaciones de víctimas del franquismo enterradas en el Valle de los Caídos, el monumento donde permanecen los restos de miles de muertos de los dos bandos de la Guerra Civil española (1936-1939).

Las exhumaciones fueron autorizadas el 30 de marzo de 2016 por un juez de San Lorenzo de El Escorial, municipio madrileño donde está ubicado el mausoleo, al reconocer "el derecho a la digna sepultura" de los hermanos Manuel y Antonio Ramiro Lapeña Altabás, fusilados por los franquistas en 1936.

El abogado de sus familiares, Eduardo Ranz, señaló a la prensa que hoy es un "día histórico" y recordó que las víctimas fueron "secuestradas y enterradas con sus verdugos" en contra de la voluntad de sus familiares.