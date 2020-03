Los 'indie' Foster The People aterrizan por primera vez en el Low 2020

Los 'indie' electrónicos de Foster The People aterrizarán por primera vez en el Low Festival de Benidorm 2020, cuya organización ha confirmado la incorporación de éste y otros siete nuevos artistas al cartel del evento, que se celebrará los días 31 de julio y 1 y 2 de agosto.

El primero de los nombres es el de la banda internacional Foster The People, que interpretarán algunas de sus nuevas canciones, mientras que los madrileños Toundra también debutarán en Benidorm, según ha anunciado la organización, que también ha ratificado a la malagueña Anni B Sweet, que llegará con su nuevo trabajo "Universo por estrenar".

Otra banda que llegará a Benidorm es Shinova después de su último trabajo en 2018 y, del mismo modo, otro de los platos fuertes será The 5.6.7.8's, la 'girlband' japonesa de música garaje rock que se hizo conocida con uno de los temas de la película Kill Bill Volumen 1.

Otro nombre nuevo que se suma al cartel es el del dúo Mueveloreina, con canciones pegadizas y letras cargadas de crítica hacia la sociedad.

La penúltima confirmación es la de Dora, con un pop a medio camino entre lo alternativo y lo comercial mientras que la lista se cierra con Flash Show DJs, que será el encargado de cerrar el certamen con canciones atemporales y éxitos recientes.

Todos ellos se suman a nombres confirmados con anterioridad como Two Door Cinema Club, Metronomy, King Gizzard and the Lizard Wizard, Primal Scream o La Habitación Roja entre otros.